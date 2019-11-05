Eğitimde geçen hafta neler oldu?
|05 Kasım 2019 10:14
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Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri artasında eğitim ile ilgili yapılan çalışmaları bülten haline getirdi.
İşte Bakanlığın eğitimde geçen hafta yaptıkları
2020 LGS YERLEŞTİRMELERİ İÇİN İL DEĞERLENDİRMELERİMİZİ TAMAMLADIK
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında planlamaların yapıldığı 81 il ile ilgili değerlendirmelerimizi tamamladık. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını tüm iller için değerlendirdik.
HEDEF, İŞLETMELERE 200 BİN USTA-KALFA
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan mesleki eğitim merkezlerinde kapasiteyi artırmak için öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk.
SINAV HİZMETLERİNDE "KALİTE STANDARTLARI" YÜKSELİYOR
Sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek amacıyla; ölçmenin 3 temel koşulu güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık ilkeleriyle, sınav evrakının hazırlandığı tesisimizin sistemlerinde önemli adımlar atıyoruz. Son yatırım çalışmasıyla sınavların her aşaması elektronik olarak takip edilecek, paket içeriğinin oluşması otomasyon sistemi ile sağlanacak.
"YENİLİK ÜSTÜMÜZDE"
Öğretmenlerimizden gelen talepler doğrultusunda, isteyen ve ihtiyaç duyan öğretmenlerimiz için hazırladığımız önlük tasarımlarının pilot uygulamasını başlattık.
Sahadan gelecek geri bildirimlere göre tasarımımızı revize edecek ve yaygınlaştıracağız.
MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ ÇALIŞTAYI
Cumhuriyet tarihinin ilk müzik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla açılan Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşunun 95. yılında gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, "okul-müzik-eğitim" çerçevesinde 1924'ten itibaren yapılanlar ile 2023 Eğitim Vizyonumuz kapsamında yapılabileceklere dönük tespit, değerlendirme ve önerileri ele aldık.
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