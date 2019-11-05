İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Hükümetin çıkarmayı düşündüğü 2. yargı paketinde infaz düzenlemesi de yer alıyor
|05 Kasım 2019 10:24
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi infaz düzenlemesinin detayları hakkında bilgi verdi.
Selvi yazısında, infaz sürelerini kısaltan düzenlemenin uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları ve cinsel suçları da kapsayacağını, mevcut düzenlemede terör suçları için uygulanan dörtte üçünün infazı yer alırken, yeni düzenleme ile terör suçları mahkumiyet süresinin üçte ikisini çekecekler, diğer suçlular için ise uygulanan üçte iki yerine yarısını çekecekler. Bu sürelerin de beşte biri için denetimli serbestlik ya da şartı tahliye geliyor.
Dolayısıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan bir terör hükümlüsü cezaevinde yatma süresi 2 yıl 11 aya düşüyor.
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