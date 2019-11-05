Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosu açıklandı
|05 Kasım 2019 10:44
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Sakatlıkları bulunan Falcao ve Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maç haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için bugün İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor.
Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.00'de Madrid'e hareket edecek olan sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak.
Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
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