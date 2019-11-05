1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Real Madrid maçı kadrosu açıklandı.
 05 Kasım 2019 10:44
Yazdır
Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosu açıklandı

Sakatlıkları bulunan Falcao ve Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maç haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için bugün İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.00'de Madrid'e hareket edecek olan sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü
04 Kasım 2019 23:28		 Fenerbahçe, TFF'yi ve savcıları göreve çağırdı
04 Kasım 2019 20:08
MHK'den VAR açıklaması!
04 Kasım 2019 15:00		 Liderlik maçında Fenerbahçe'ye büyük şok!
03 Kasım 2019 21:00
'Bu MHK ve bu tarz hakemlerle bu lig tamamlanamaz'
02 Kasım 2019 23:33		 Beşiktaş deplasmanda galip geldi
02 Kasım 2019 21:33
Hekimoğlu Trabzon'dan Şanlıurfaspor'a alkışlanan teklif
02 Kasım 2019 19:19		 İBB'ye gitmeyince 2,5 milyon lira borçlandılar
02 Kasım 2019 19:05
Ali Koç'tan Alex de Souza bombası
01 Kasım 2019 11:39		 Galatasaray Cenk Tosun için harekete geçti
01 Kasım 2019 08:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklandı12:21 - YÖK, 'geleceğin meslekleri'nin yeni yol haritasını belirliyor12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Halcilerden ıspanak mesajı: Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil.12:14 - Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz12:14 - BTK ve DSİ personel alımı yapacak12:09 - Sağlık Bakanı: Zehirlenme ıspanaktan değil yabani otlardan12:06 - Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı12:01 - Çocuklar kodlamayı anaokulunda öğreniyor11:58 - Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor
11:58 - Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek11:57 - Devlet Tiyatroları 2023'e kadar her kentte sahne kurmayı hedefliyor11:55 - İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü11:54 - AYM, SGK ödemelerini geciktirdiği için ceza yedi11:51 - Mehmet Ali Erbil' bir kez daha hastaneye kaldırıldı11:32 - Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama11:32 - Soylu'dan İmamoğlu'na: Söylediğim her sözün arkasındayım11:32 - Kadın astsubaylar zorlu eğitimden geçiyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Başkent'te iki ayrı soruşturmada 112 gözaltı kararı
Ayasofya için emsal Danıştay kararı
Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemeleri düzgün takip edilmiyor
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 5
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
tatilden çabuk sıkılan tip 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
gelecegenefes.com 9
sınavsız ikinci üniversite 5
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 3
son buluşmada bakılan noktalar 1
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam