Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-eylül döneminde 472 bin 400 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 212 bin 84 taşıtın kaydı silindi. Böylece eylül sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısı 23 milyon 132 bin 670'i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,08 artarak 23 milyon 113 bin 30'dan 23 milyon 132 bin 670'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 52 bin 456 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 54,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,5 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,4'ü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 34,1 arttı. Bu artışın otomobilde yüzde 47,7, minibüste yüzde 173,7, otobüste yüzde 116,1, kamyonette yüzde 33,2, kamyonda yüzde 34,5, motosiklette yüzde 10,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 4,7, traktörde ise yüzde 36 olarak gerçekleştiği görüldü.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 16 artış oldu. Bu artış otomobilde yüzde 37,1, minibüste yüzde 0,2, motosiklette yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 20,7, kamyonette yüzde 5,3, kamyonda yüzde 10, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,2, traktörde ise yüzde 30,3 azalış kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde 472 bin 400 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 212 bin 84 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece söz konusu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 260 bin 316 arttı.

- Devri yapılan araçlar

Eylülde devri yapılan toplam 821 bin 147 taşıt içinde otomobil yüzde 71,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde 5,1 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör takip etti. Eylülde devri yapılan taşıtların yüzde 5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ay sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 509 bin 319 otomobilin yüzde 37,7'sinin dizel, yüzde 37,7'sinin LPG, yüzde 24,3'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan 28 bin 744 otomobilin yüzde 14,3'ü Volkswagen, yüzde 13,2'si Renault, yüzde 10,4'ü Fiat, yüzde 7,6'sı Toyota, yüzde 5,5'i Honda, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,7'si Hyundai, yüzde 4'ü Opel, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,8'i Ford, yüzde 27,8'i ise diğer markalardan oluştu.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 257 bin 586 otomobilin yüzde 38,7'sinin 1501-1600, yüzde 28,2'sinin 1401-1500, yüzde 13,3'ünün 1301-1400, yüzde 12,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 6,3'ünün 1601-2000, yüzde 1,2'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olduğu görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 53,7'sinin beyaz, yüzde 24,1'inin gri, yüzde 7'sinin siyah, yüzde 5,6'sının kırmızı, yüzde 9,6'sının diğer renklerden olması dikkati çekti.