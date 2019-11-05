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MEB'den destek eğitim odası atağı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık"- "Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi"- "Böylece 2019 yılı sonunda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odası olacak. Yeni tasarımlı destek eğitim odaları, bir taraftan 81 ile yaygınlaştırılırken, diğer taraftan destek eğitim odası sayısında yüzde 150'lik bir artış sağlanmış olacak"
 05 Kasım 2019 11:06
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MEB'den destek eğitim odası atağı

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için okullardaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladıklarını belirterek, "Yeni tasarımlı destek eğitim odaları, bir taraftan 81 ile yaygınlaştırılırken diğer taraftan destek eğitim odası sayısında yüzde 150'lik bir artış sağlanmış olacak." dedi.

Selçuk, AA muhabirine özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okullarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık." ifadesini kullanan Selçuk, bu kapsamda, destek eğitim odalarındaki fiziki şartların ve eğitim materyallerinin yenilendiğini duyurdu.

Selçuk, tüm illerde hangi okullarda bu odaların tasarlanacağı konusunda çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Burada ilk yaklaşımımız, tüm illerimizde standart en az bir destek eğitim odası oluşturmak. Ayrıca özellikle büyükşehirlerimizde erişimi artırmak için destek eğitim odalarının sayısını artırıyoruz." diye konuştu.

İllerde, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan örnekler veren Selçuk, İstanbul'daki destek eğitim odası sayısını 6'dan 20'ye çıkaracaklarını söyledi.

Selçuk, destek eğitim odalarına ilişkin yeni dönemdeki planlamalarını şöyle anlattı:

"Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi. Böylece 2019 yılı sonunda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odası olacak. Yeni tasarımlı destek eğitim odaları, bir taraftan 81 ile yaygınlaştırılırken, diğer taraftan destek eğitim odası sayısında yüzde 150'lik bir artış sağlanmış olacak."

- Destek eğitim odaları özel eğitim materyalleri ile donatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ve kurumlarda, kaynaştırma bütünleştirme eğitimleri kapsamında akranlarıyla aynı sınıfta okuyan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan destek eğitim odalarının yeni tasarımında yüksek standartlar dikkati çekiyor. Fiziksel olarak daha konforlu hale getirilen destek eğitim odalarında kullanılan eğitim materyallerinde de çeşitlilik göze çarpıyor.

Destek eğitim odalarında eğitim alacak öğrenciler ile alacakları dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirlenirken, özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanıyor.

Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler, öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayı ile okulun çalışma saatlerinde planlanıyor.

MEB, halen 33 ilde bulunan ve yeniden tasarlanacak 79 destek eğitim odası yanı sıra yeni standartlara göre kurulan destek eğitim odalarının tüm illerde erişilebilir olmasını hedefliyor.
Anadolu Ajansı
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