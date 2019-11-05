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Devlet Tiyatroları 2023'e kadar her kentte sahne kurmayı hedefliyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt:- "Bu sene imkanlarımız dahilinde 10 sahne kazandırdık, ümit ediyorum gelecekte de 2023 yılına kadar da pek çok sahneyi devlet tiyatrosuna kazandırmış olacağız. Bizim 2023 yılında arzu ettiğimiz şey tiyatrosu olmayan ilimiz kalmasın istiyoruz"
 05 Kasım 2019 11:57
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Devlet Tiyatroları 2023'e kadar her kentte sahne kurmayı hedefliyor

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2023 yılı başında tüm kentlerde sahne kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni kurulan Edirne sahnesinde inceleme yapmak üzere kente gelen Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatrolarının bütün oyunlarını kapalı gişe oynadığını söyledi.

Genel müdür Kurt, bu yıl aralarında Edirne'nin de olduğu 10 sahne kurulduğunu ve Devlet Tiyatroları'nın Türkiye genelinde 77 sahnesi bulunduğunu anımsattı.

Sezonun güzel başladığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Devletimiz, hükümetimiz çok büyük yatırımlar yaptı. Artık her gittiğimiz şehirde mutlaka bir kültür merkezinde de temsil yapabiliyoruz. Kültür, sanat anlamında çok büyük bir atılım yaptığımızı çok büyük bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için bu sene imkanlarımız dahilinde 10 sahne kazandırdık, ümit ediyorum gelecekte de 2023 yılına kadar da pek çok sahneyi devlet tiyatrosuna kazandırmış olacağız. Bizim 2023 yılında arzu ettiğimiz şey tiyatrosu olmayan ilimiz kalmasın istiyoruz.

İstanbul'a 5 yeni sahne kazandırdık. Diyarbakır Devlet Tiyatromuzun seyirci oranı çok arttı. Diyarbakır'da 1 sahnemiz vardı, 2 sahne daha kazandırdık. Ankara 'da 11 sahnemiz vardı Ankara'ya 2 sahne daha kazandırdık. O yüzden çok büyük bir gelişme var. Devlet Tiyatrolarının bütün oyunları kapalı gişe oynuyor. Seyircinin de çok büyük bir ilgisi var. Talebe yetişemiyoruz desem doğru olur."

Kurt, devlet tiyatrolarının oyuncu altyapısının da gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Konservatuvar veya oyunculuk bölümlerinde iyi oyuncular yetiştiğini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oralarda yetişen çocuklarımız hem büyük şehirlerimizde hem bulundukları illerde devlet tiyatrolarına katılıyorlar. Şehir tiyatroları açılıyor şehir tiyatrolarına katılıyorlar. Büyük bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncu sıkıntısı söz konusu değil. Yetişmiş epeyce de oyuncumuz var."
Anadolu Ajansı
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