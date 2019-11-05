1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otoyolda drift yapan sürücülere gözaltı

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülen 5 sürücü gözaltına alındı
 05 Kasım 2019 11:22
Yazdır
Otoyolda drift yapan sürücülere gözaltı

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülen 5 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, yolu trafiği kapatarak drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüleri O.B, M.E.Y, İ.H.B, E.A.T. ve B.Ş'yi yakaladı.

Sürücü O.B. ve M.E.Y'le 216'şar lira ceza kesilip sürücü belgeleri geçici olarak alındı. İ.H.B'ye bin 218 lira, E.A.T ve B.Ş'ye 5 bin 10'ar lira ceza kesilirken sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulup, araçları 2 ay trafikten men edildi.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı
05 Kasım 2019 12:26		 Polise konum atarak intihardan vazgeçti
05 Kasım 2019 10:33
Ölümlü kazaya karışan sürücü 200 motosiklet kaydı incelenerek yakalandı
05 Kasım 2019 10:27		 Bitcoin Safiye'nin 15 kripto hesabı çıktı
05 Kasım 2019 09:44
Sosyal medyada kiralık diploma!
05 Kasım 2019 09:41		 Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş kazada öldü
04 Kasım 2019 23:41
Kafa kafaya feci kaza: 1 aylık bebekten acı haber
04 Kasım 2019 20:41		 'Termal dolandırıcılık, 'tatil kazandınız' aramalarıyla başlamış
04 Kasım 2019 20:16
Üniversiteli öğrencisi kazada feci şekilde can verdi
04 Kasım 2019 19:41		 Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
04 Kasım 2019 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı12:21 - Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklandı12:21 - YÖK, 'geleceğin meslekleri'nin yeni yol haritasını belirliyor12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Halcilerden ıspanak mesajı: Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil.12:14 - Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz12:14 - BTK ve DSİ personel alımı yapacak12:09 - Sağlık Bakanı: Zehirlenme ıspanaktan değil yabani otlardan12:06 - Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı12:01 - Çocuklar kodlamayı anaokulunda öğreniyor
11:58 - Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor11:58 - Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek11:57 - Devlet Tiyatroları 2023'e kadar her kentte sahne kurmayı hedefliyor11:55 - İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü11:54 - AYM, SGK ödemelerini geciktirdiği için ceza yedi11:51 - Mehmet Ali Erbil' bir kez daha hastaneye kaldırıldı11:32 - Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama11:32 - Soylu'dan İmamoğlu'na: Söylediğim her sözün arkasındayım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Başkent'te iki ayrı soruşturmada 112 gözaltı kararı
Ayasofya için emsal Danıştay kararı
Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemeleri düzgün takip edilmiyor
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 1
khk faciadır 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
su kuyusu 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
Abdullah Çatlı 1
fetö 1
garry rodrigues 2
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam