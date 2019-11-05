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Etlik İmamı araba plakasına kadar Bylock'tan paylaşmış

FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan, örgütün sözde Ankara Etlik bölge imamı Ömer Cüce'nin, kullanmadığını öne sürdüğü ancak 9 bin 433 kez bağlandığı ByLock üzerinden adına kayıtlı araç plakası ile eşinin kimlik numarasının yanı sıra özel bilgilerini paylaştığı tespit edildi. Söz konusu bilgilerin kendisine ait olduğunu kabul eden "Ertuğrul" kod adlı sanık, bunları ByLock'tan paylaşmadığını iddia etti
 05 Kasım 2019 11:22
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Etlik İmamı araba plakasına kadar Bylock'tan paylaşmış

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan, örgütün sözde Ankara Etlik bölge imamı Ömer Cüce'nin, kullanmadığını öne sürdüğü ByLock'tan adına kayıtlı araç plakası ile eşinin TC kimlik numarası gibi özel bilgileri paylaştığı belirlendi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Eylül'de sanık Cüce hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, üye hakimler Özhan Güzel ve Raziye Yavuz'un imzasını taşıyan gerekçeli kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı anlatıldı.

FETÖ'nün, elebaşı Fetullah Gülen tarafından 1966'da kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak, ülke yönetimini ele geçirmek olduğu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ mensubu askerlerce bu kapsamda yapıldığı aktarıldı.

- Kod adı "Ertuğrul"

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün örgüt yapısına ilişkin verilen bilgilerin ardından sanık Ömer Cüce'nin eylemlerine yer verildi. Buna göre, muhasebeci olarak çalışma hayatında yer alan Cüce, aynı zamanda örgütün Etlik "bölge imamı" olarak örgütsel faaliyetler yürüttü. Bu kapsamda, esnaf sohbetleri düzenleyen, himmet adı altında para toplayan Cüce, örgüt içeresinde "Ertuğrul" kod ismini kullandı.

Örgüt irtibatı ve konumu tespit edilmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Cüce, 26 Nisan'da Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gerekçeli kararda beyanlarına yer verilen tanık A.Ş, Cüce'nin kendisini Ertuğrul olarak tanıttığını belirterek, "Sanığı ben Ertuğrul olarak tanırım. Sanığın gerçek ismini emniyette öğrendim. Bu şahıs, ifademde bahsettiğim S.Ş ile beraber hareket eden kişidir. FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde esnaflardan sorumlu olarak görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cüce'nin sohbet verdiği grupta bir kez yer aldığını belirten tanık E.K. da "Ömer Cüce'yi Ertuğrul kod olarak bilirim. 2015-2016 eğitim yılında bir defa gördüm. Benim de içinde bulunduğum 5-6 kişilik gruba dini sohbet vermişti. Esnaflarla ilgilendiğini söylediğini hatırlıyorum." beyanında bulundu.

- Özel bilgileri ByLock'ta

Gerekçeli kararda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Cüce'nin 11 Ağustos 2014 ile 2 Şubat 2016 arasında 9 bin 433 kez bu programın sunucusuna bağlandığı kaydedildi.

Cüce'nin 78654 ID numaralı ByLock hesabını ''ErtugrulHan'' kullanıcı ismiyle kullandığı aktarılan gerekçeli kararda, sanığın yazışmalarında kendisinin yanı sıra ailesiyle ilgili özel bilgilerini paylaştığı, bu nedenle programı kullanmadığına ilişkin beyanlarına itibar edilmediği vurgulandı.

Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın ByLock programını (...) numaralı GSM hattı ile kullandığı, mesaj içeriklerinde yer alan 34 EA ... nolu plakalı aracın sanığın eski aracı olduğu, '4937803...' TC kimlik numarasının eşi M. Cüce'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Sanığa ait HTS kayıtları incelendiğinde ByLock mesaj içeriklerinde yer alan 'Olur ben Kazım Karabekir'deyim. Bu tarafa gel' mesajının atıldığı 25 Aralık 2015'te sanığın Kazım Karabekir Caddesi Kültür İş Hanı İskitler adresinde bulunduğu tespit edilmiştir. ByLock mesaj içeriklerinde sanığın ailesinin ve kendisinin bilgilerini paylaştığı, ayrıca sanığa bir çok kişinin ByLock mesajlarında 'Ömer' ismi ile hitap ettiği, sanığın CGNAT kayıtları ile HTS kayıtlarında yer alan adres bilgilerinin birbiriyle uyumlu olması nedeniyle sanığın inkara yönelik beyanlarına itibar edilmemiştir."

Mahkeme huzurundaki savunmasında, yazışmalarda yer alan bilgilerin kendisine ait olduğunu ancak bunları ByLock üzerinden paylaşmadığını iddia eden Cüce, "ByLock programı kullanmadım. ByLock yazışmalarını kesinlikle kabul etmiyorum. ByLock yazışmalarında yer alan bilgiler benim bilgilerim, ancak kendi bilgilerimi bu şekilde paylaşmadım." iddiasında bulundu.

- Hüküm

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında Cüce'nin FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararın devamında, Cüce'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizildi. Bu kapsamda, örgütün sözde Etlik bölge imamı Cüce'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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