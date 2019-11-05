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Zehirli ıspanağın sırrı çözüldü! İşte sebebi

İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen peş peşe ıspanak zehirlenmeleri haberleri üzerine, kamuoyu ıspanak konusunda uyarıldı. Zehirlenmelerin neden olduğu ise gün yüzüne çıkmaya başladı.
 05 Kasım 2019 11:27
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Zehirli ıspanağın sırrı çözüldü! İşte sebebi

Ispanağa yabani şeytan otu elması karıştı

Ispanakların arasına yabani şeytan otu elması karıştığı için zehirlenmeler peşi sıra geldi.

12 bin dönüm ıspanak ekili araziden sadece bir tarlanın yanında şeytan elması denilen yabani ota rastlandığını ifade eden Ateş, "Çoğu tarlamızda bu yok. Biz normalde sorun çıkan bitkileri imha ediyoruz" diye konuştu. Ürünü artırmak için içine yabani ot eklenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ateş, bir tarım işçisinin hatası yüzünden karışma meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.

Ateş, tarlada ürünlere zehirli bir ilaç verilmesinin söz konusu olmadığını savunarak şunları söyledi: "Toplu yemek yenen, yemek firması tarafından verilen yemekten olsa belki ama bu şekilde yayılması zor. Bitki biraz ıspanağa benziyor ama bağ içinde ayırt edilebiliyor. Bir ihtimal raf ömrünü uzatmak için konulan bir şeyden olabilir. Biz burada yılda 40 bin ton ıspanak üretiyoruz. Akşam kendim de ıspanak yiyeceğim."

ŞEYTAN ELMASI NEDİR?

Patlıcangillerden bir bitki olan şeytan elması, tarım il müdürlüğünün açıkladığı gibi atropin ihtiva etmesiyle biliniyor. Sinir sistemi üzerinde etkili olan bitkinin koyu yeşil yaprakları, ıspanağı andırıyor. Boru otu olarak da bilinen bitki, halk arasında zehirleyici özelliğiyle de biliniyor.

ISPANAKLARA ZEHİRLİ OTLAR KARIŞTI

Ispanak zehirlediği iddiaları üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir.Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır.

Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının yankıları sürürken bir zehirlenme vakası daha Tekirdağ'da yaşanmıştı. Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Memurlar.Net
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