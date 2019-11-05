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Soylu'dan İmamoğlu'na: Söylediğim her sözün arkasındayım

İçişleri Bakanı Soylu: Söylediğimiz her sözün arkadasınyız. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir? Söylediğimiz sözün arkasındayız, bedelini ödemeye de hazırız
 05 Kasım 2019 11:32
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Soylu'dan İmamoğlu'na: Söylediğim her sözün arkasındayım

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır.'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şunlar:


Bakan Soylu: Gerekirse özür dilerim

"Bizler bu mücadeleyi yapanlar baş koymuş durumdayız. Hep beraber görüyoruz. Avrupa'da bir fırsatını bulup Türkiye'yi şikayet etmek. Türkiye'nin hukuk ihlali yaptığını söylemek. Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletim ve İmamoğlu'dan özür dilerim.

Ama Allahınızı severseniz bu millet bizi okuttu, bize İstiklal Marşı okuttu. Bu milletin beraberliğine ahdimizi koyduk. Bu ülkenin birliği için yemin ettik. Bu milleti satmayacağız, vatanı satmayacağız diye yemin ettik. Türkiye'yi şikayet edenler nedeniyle kusurluysam kusurumu kabul ediyorum.

Söylediğimiz her sözün arkadasınyız. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir? Söylediğimiz sözün arkasındayız, bedelini ödemeye de hazırız."

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki... Ahmak İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Ahmak' yanıtı
Anadolu Ajansı
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