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Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit düşenlerin ayakkabıları, psikologlarca yapılan ziyaretlerde Hafıza 15 Temmuz'da sergilenmek amacıyla ailelerden isteniyor- Bugüne kadar Türkiye'nin 44 ili ziyaret edilerek alınan 154 şehidin ayakkabısı, müzede bir araya getirildi
 05 Kasım 2019 11:58
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Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit düşenlerin ayakkabıları, psikologlar tarafından ailelere yapılan ziyaretlerin ardından alınarak Hafıza 15 Temmuz'da sergileniyor.

Darbe girişiminin izlerini taşıyan Hafıza 15 Temmuz'da, şehitlerin ayakkabılarının sergilendiği bölüm dikkati çekiyor. 15 Temmuz Derneği üyesi gönüllü psikologlar tarafından toplanan ayakkabıların perde arkasında ise çok sayıda hikaye yer alıyor. Ailelerle beraber ağlayıp o anlara tekrar şahitlik eden psikologlar, ailelerden şehitlerin ayakkabılarını adeta terapiyle istiyor. Gözyaşları içinde kimi öperek kimi koklayarak kimi hüzünlü bir şekilde şehitlerinin ayakkabılarını psikologlara teslim ediyor.

15 Temmuz Derneğinin gönüllü psikoloğu Sema Vanlı, ailelerle iletişim kurmadan önce hikayelerini öğrendiklerini söyledi.

Şehit aileleriyle kurdukları yakın diyalog neticesinde adeta akraba gibi olduklarını, onların sorunlarını dinlediklerini, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Vanlı, "Ayakkabıları doğrudan istemedik. Belki yüzleşmelerine sebep olduk. Ailelere 'İstediğiniz zaman ayakkabıları merkezden alabilirsiniz.' diyerek güven verdik. Aileler bize güven duyduktan sonra bize ayakkabıları verdi." diye konuştu.

Vanlı, ailelerden ayakkabıları alırken yaşadıklarına ilişkin de şunları anlattı:

"Bazı ailelerin eline ancak şehitlerinin ayakkabısının teki ulaştırılabilmişti. Bu şehitlerimizden biri de Şener Dursun'du. Eşi Mesude Hanım'dan ayakkabısını almıştım. Orada çok duygulanmıştım. Zorlandığımız ve gözyaşları içinde aldığımız ayakkabılar da oldu. Oğullarının damatlık ayakkabısını saklayan bir şehit ailemiz vardı. Ailenin ayakkabıyı verirken yaşadığı duygu, beni derinden etkilemişti.

Müzeye geldikleri zaman da 'Acaba ayakkabısı nerede?' diye duygusal anlar yaşayanlar oluyor. O ayakkabıları görmek için ziyaretçilerin gelmesi de ailelerin hoşuna gidiyor."

- "Şehit eşi ayakkabıyı öperek verdi"

Psikolog Nesibe Özkan, şehit ailelerine yardım etmenin kendisine manevi bir huzur verdiğini dile getirdi.

Kurdukları iletişimin şehit ailelerine de iyi geldiğini ifade eden Özkan, "Aileler, şehitlerinden kalan bir hatırayı paylaşırken duygulu anlar yaşadı. Ayakkabıları öperek, koklayarak, sarılarak ve ağlayarak verenler oldu. Şehit Mesut Acu'nun eşi Fehime Acu ayakkabıyı öperek bana verdi. O anı hiç unutamam ben de gözyaşlarımı tutamamıştım." dedi.

Psikolog Merve Uçar, şehit ve gazi aileleriyle irtibatların devam ettiğini söyledi.

Şehit ailelerini ziyaretin çok yoğun duygularla gerçekleştiğini anlatan Uçar, "Ailelerle aramızda güçlü bir bağ kurduk. Bir olay olduğunda ilk aradıkları biz oluyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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