1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bestekar öğretmen albüm geliriyle müzik atölyesi kurdu

Ankara'da bir okulda öğretmenlik yapan, aynı zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan Caner Menemencioğlu, çıkardığı "3 Hece" adlı albümünün geliriyle Samsun'da bir okulda müzik atölyesi oluşturdu
 05 Kasım 2019 21:37
Yazdır
Bestekar öğretmen albüm geliriyle müzik atölyesi kurdu

Ankara'da bir okulda öğretmenlik yapan, aynı zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan Caner Menemencioğlu, çıkardığı "3 Hece" adlı albümünün geliriyle Samsun'da bir okulda müzik atölyesi kurdu.

Ankara'da, Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulunda 16 yıldır teknoloji tasarım öğretmenliği yapan Menemencioğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Türkiye'de davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitim veriyor.

Müzik çalışmaları kapsamında Menemencioğlu, 23 Nisan 2019'da "3 Hece" adlı albümünü çıkardı.

Menemencioğlu, söz ve besteleri kendisine ait şarkılardan oluşan albümden elde ettiği gelirle aldığı saz, gitar, piyano, zil, darbuka, tef, makaras gibi müzik aletlerini Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan Gökçeli Ortaokuluna getirerek, burada müzik atölyesi kurdu.

Menemencioğlu, AA muhabirine, bugüne kadar çok sayıda şarkı sözü yazdığını ve 4 şarkıya farklı tarihlerde klip çektiğini anlattı.

On şarkıdan oluşan albümün satışından elde edilen gelirle çocuklara enstrüman aldığını ve müzik atölyesi kurabildiğini ifade eden Menemencioğlu, "Bu ilk adım, umarım birileri de birkaç adım atar ve başka müzik atölyeleri de kurulur. Ben öğretmenliğin yanı sına müzik, sinema ve tiyatro ile uğraşıyorum ve çocuklara ancak böyle faydalı olabiliyorum. Bu çocuklardan birkaçının hayatı benim sayemde değiştirirse bundan çok mutlu olacağım." diye konuştu.

Müzik atölyesini Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2023 vizyonu kapsamında oluşturulduğunu dile getiren Menemencioğlu, şöyle devam etti:

"İstedikleri zaman müzik aletlerine ulaşamayan bir okulda böyle bir atölye oluşturmak beni heyecanlandırdı. Bu yaşlarda çocuklar kendilerine gelecek hayatları konusunda yön veriyorlar. Bir tanesinin hayatını şekillendirmek, ona yön vermek ve onun sanatçı olmasını sağlamak beni onurlandırır."

Salıpazarı Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş da Ankara'dan satın aldığı enstrümanları Salıpazarı'na getiren Menemencioğlu'nun kendilerini geliştirmesine imkan tanıdığını belirterek, "Umarım bu atölyede yetişen çocuklarımız birer sanatçı olurlar." ifadesinde bulundu.

Okulun imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle fazla enstrüman bulamadıklarını söyleyen öğrenciler de şimdi istedikleri enstrümanlarının olduğunu, bunlarla müziği daha çok seveceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, öğrencilerin evlerine ziyarete gitti
05 Kasım 2019 19:23		 Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü
05 Kasım 2019 18:33
Fen bilgisi öğretmenliğinden pilotluğa uzanan serüven
04 Kasım 2019 21:46		 Öğretmene şiddete kısa filmle dikkati çektiler
04 Kasım 2019 13:00
Bakan Ziya Selçuk, Şırnak'ta öğretmenlerle buluştu
03 Kasım 2019 17:53		 Öğretmen yarışçının hedefi dünya pistleri
03 Kasım 2019 16:33
Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım seferberliği
03 Kasım 2019 14:47		 Bakan Selçuk, tehdit edilen öğretmeni aradı
02 Kasım 2019 22:06
Öğretmen, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi
02 Kasım 2019 19:30		 Türkiye, tehdit edilen Seçil öğretmen için seferber oldu
02 Kasım 2019 18:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:43 - Geç gelen İBB heyeti, THY uçağına alınmadı22:41 - Yüksek İstişare Kurulundan FETÖ'yle mücadele vurgusu22:36 - Apple'dan ceza yemişti şimdi teşekkür aldı22:30 - FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber22:23 - Türkçe müziğin en çok dinlenen isimleri belli oldu22:18 - Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü22:14 - Bülent Arınç, istifa etti mi?22:06 - Süleyman Soylu: İHA'lar olmasaydı bugün eyvah derdik22:00 - İstanbul Havalimanı'nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı21:53 - Türkiye un ihracatında dünyada 1'inci sırada
21:47 - HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı21:42 - Mehmet öğretmen sakat hayvanlara 'ayak' oluyor21:37 - Bestekar öğretmen albüm geliriyle müzik atölyesi kurdu21:32 - Kalbi delik hasta robotik cerrahiyle şifa buldu21:28 - 'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti21:23 - İrem'in ölümüne sebep olan uzman çavuş alkollü çıktı21:18 - 'Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü'21:13 - 458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vedat muriqi 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
p plaka 2
cı ci eki 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
tatilden çabuk sıkılan tip 1
sınavsız ikinci üniversite 5
Sıfır Araç Fiyatları 2
khk faciadır 2
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 3
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam