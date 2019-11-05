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Mehmet öğretmen sakat hayvanlara 'ayak' oluyor

İzmir'de, aracın çarpması sonucu arka bacağı kopan "Fıstık" adlı köpek, öğretmen Mehmet Tanrıverdi'nin başlattığı çalışmayla protez yürütecine kavuştu- Mehmet Tanrıverdi:- "Yürüteci 50-60 liraya mal ettik. Tabii ki basit bir iş değil. Bir arkadaşımız çizimleri yaptı, başka biri de bunun için fabrikasını açtı. Her hafta sakat bir hayvana protez ayak yapmak istiyoruz"- Köpeğin sahibi Ümit İlidi:- "Köpeğim, bir bacağı eksik olduğu için çabuk yoruluyordu. Şimdi protez yürüteçle uzun süre yürüyebilecek. Bunun için çok mutluyum. İnsanın vicdanını rahatlatan bir çalışma oldu"
 05 Kasım 2019 21:42
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Mehmet öğretmen sakat hayvanlara 'ayak' oluyor

HALİL FİDAN - Kaza veya hastalık gibi nedenlerle sakat kalan köpekler için protez yürüteç yapan İzmirli öğretmen Mehmet Tanrıverdi, bu örnek davranışıyla hayvanların yaşama tutunmasını sağlıyor.

Güzelbahçe Ali Bayırlar İlkokulunda görev yapan 24 yıllık öğretmen Tanrıverdi, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkati çekiyor.

Bu kapsamda öğrencileri ile "Engelli hayvanlar için protez projesi"ni başlatan Mehmet öğretmen, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin ve arkadaşlarının desteğiyle şimdiye kadar 2 köpek için protez yürüteç yaptı.

Öğretmenin girişimleri sayesinde, aracın çarpması sonucu arka bacağı kopan "Fıstık" adlı köpek de protez yürütece kavuştu.

- "Maliyetli bir iş değil"

Mehmet Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce, bir aracın çarptığı köpeği veterinere ulaştırdığını anlattı.

Yaşadığı bu olayın kendisini çok etkilediğini belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Sakat kalan hayvanlar için yürüteç yapmaya karar verdik ve öğrencilerimizle bir proje hazırladık. İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin de bize destek oldu. Aynı zamanda çocuklara örnek olmayı amaçladım. Maliyetli bir iş değil. Yurt dışında buna benzer yürüteçlerin bin 200 avro olduğunu söylediler. Yürüteci 50-60 liraya mal ettik. Tabii ki basit bir iş değil. Bir arkadaşımız çizimleri yaptı, başka biri de bunun için fabrikasını açtı. Her hafta sakat bir hayvana protez ayak yapmak istiyoruz."

Fıstık adlı köpeğe yürüteci taktıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Tanrıverdi, bu şekilde sayıyı artıracaklarını söyledi.

- "Emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Köpeğin sahibi Ümit İlidi ise hayvanları çok sevdiğini vurguladı.

Sakat olduğu için yürümekte zorlanan Fıstık'ı hayvan barınağından alarak sahiplendiğini aktaran İlidi, "Köpeğim, bir bacağı eksik olduğu için çabuk yoruluyordu. Şimdi protez yürüteçle uzun süre yürüyebilecek. Bunun için çok mutluyum. İnsanın vicdanını rahatlatan bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin de hayvanların çok değerli ve özel varlıklar olduğuna işaret etti.

Kendisinin de 2 köpeğinin olduğunu dile getiren Çetin, "Mehmet hocanın çalışmasını duyunca hemen bunu geliştirmemiz gerektiğini söyledim. Birlikte fabrikaya gittik ve orada yürüteçleri hazırladık. Kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise öğretmenlerin her konuda topluma örnek kişiler olduğuna dikkati çekerek, özel çalışmaya imza attığı için Mehmet Tanrıverdi'ye teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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