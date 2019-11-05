Mehmet Ali Erbil' bir kez daha hastaneye kaldırıldı
|05 Kasım 2019 11:51
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258 günlük yoğun bakımın ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi olmuştu.
Dün gece yine hastaneye kaldırılan Erbil'in bu kez iki beyin damarını tıkandığı öne sürüldü.
YEŞİM ERBİL'DEN AÇIKLAMA
Sosyal medyadan açıklama yapan Dr. Yeşim Erbil, "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek birşey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allahtan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah" ifadelerini kullandı.
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