AYM, SGK ödemelerini geciktirdiği için ceza yedi
Devletin en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi'nin sosyal güvenlik primi ödemelerini geciktirdiği ve bu nedenle ceza yediği ortaya çıktı
|05 Kasım 2019 11:54
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Devletin en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi'nin sosyal güvenlik primi ödemelerini geciktirdiği ve bu nedenle ceza yediği ortaya çıktı
Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporlarına göre, Anayasa Mahkemesi'nin bilançosunda 3 milyon 453 bin 707 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri bulunuyor.
Aynı tabloda 4 bin 566 liranın da sosyal güvenlik primi ödemeleri gecikme cezası ve zamlarına gittiği belirtildi.
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