Çocuklar kodlamayı anaokulunda öğreniyor
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Sultan Alparslan İlkokulunda anaokulu öğrencileri kodlama eğitimine başladı.
|05 Kasım 2019 12:01
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Çocukların erken yaşlarda sistematik düşünme ve problem çözme becerisi kazanmasında önemli yeri olan kodlama eğitimi, anaoukulundan itibaren başlanması eğitimciler tarafından tavsiye ediliyor
İstanbul'da bulunan Sultan Alparslan İlkokulunda anaokulu öğrencileri kodlama eğitimine başladı. Okul öncesi öğretmenlerinin desteğiyle düşünme ve problem çözme becerisinin yanında genç nesillerin yapay zekaya hazırlanması için küçük yaşta kodlama eğitimine start verildi.
Çocukların kodlama eğitimine eğlenceli bir şekilde katıldıkları görüldü. İki sınıfta toplam 26 öğrencinin katıldığı kodlama eğitimi, eğlenceli etkinliklerle çocukların ilgisini çekti.
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