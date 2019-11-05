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Sağlık Bakanı: Zehirlenme ıspanaktan değil yabani otlardan

Sağlık bakanı Fahrettin Koca: "Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" dedi.
 05 Kasım 2019 12:09
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Sağlık Bakanı: Zehirlenme ıspanaktan değil yabani otlardan

Sağlık bakanı Fahrettin Koca: "Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde gündemde olan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili olarak, "Besin zehirlenmelerinin ıspanaktan değil yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın ve iyice yıkasın." dedi.
Memurlar.Net
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