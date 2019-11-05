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Makedonya mahkemesi, FETÖ'nün açtığı davada AA'yı haklı buldu

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesinin, Arnavutça ve Makedonca haberlerin yayın merkezi olan Anadolu Ajansı (AA) Üsküp Temsilciliğine karşı açtığı tazminat davası, AA lehine sonuçlandı.
 05 Kasım 2019 12:36
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Makedonya mahkemesi, FETÖ'nün açtığı davada AA'yı haklı buldu

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesinin, Arnavutça ve Makedonca haberlerin yayın merkezi olan Anadolu Ajansı (AA) Üsküp Temsilciliğine karşı açtığı tazminat davası, AA lehine sonuçlandı.

FETÖ iltisaklı gazetenin, 2016'da "FETÖ'nün Batı Balkanlar'daki yapılanması" başlıklı haberin Makedonca yayınlanan metni nedeniyle AA'nın Üsküp Temsilciliğine karşı Üsküp Asliye Mahkemesinde açtığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, "Zaman Makedonya" gazetesinin "AA Üsküp Temsilciliğinin bu haberde kendisine iftira atıp itibarını zedelediğine" yönelik iddiasını haksız bularak tazminat talebini reddetti.

AA'nın haberde herhangi bir şey iddia etmediği, aksine daha geniş bir kamuoyunu bilgilendirme yönünde iyi niyetini ifade ettiği belirtilen mahkeme kararında, ayrıca şu değerlendirmelere yer verildi:

"Söz konusu olayda, davalının (AA Üsküp Temsilciliği) davacıya (Zaman Makedonya) yönelik gerçek dışı iddialardan değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen darbe girişimi ile ilgili hadiseler hakkında bilgilerin aktarılmasından söz edilmektedir. Metnin içeriğinde de görüldüğü gibi davalı, kamuoyunu ilgilendiren ve o dönemde gündemde olan bir konu hakkında bilgilendirme yapmak istediği yönündeki niyetini net bir şekilde belirtmektedir. Burada da davalının gerçek dışı olgular belirterek davacının onur ve itibarını zedeleme niyeti olmadığı ortaya çıkmaktadır."

Kararda ayrıca AA Üsküp Temsilciliğinin dava masraflarının da "Zaman Makedonya" tarafından karşılanmasına hükmedildi.

AA tarafından 28 Temmuz 2016'da yayımlanan ve FETÖ'nün Batı Balkanlar'daki yapılanmasının gün yüzüne çıkarıldığı haberde, "Makedonya'da da farklı sektörlerde örgütle bağlantısı olduğu bilinen yapılar dikkat çekiyor. Eğitim, ulaşım, ticaret, sağlık ve turizm alanlarda ülkenin farklı kentlerinde FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen firmalar faaliyet gösteriyor. Medya sektöründe de 'Makedonya Zaman' gazetesi ülkede haftalık yayın yapmaya devam ediyor." ifadeleri yer almıştı.

Gazete, bu haber üzerine "haberin iftira içerdiği ve bundan dolayı itibarının zedelendiği" iddiasıyla AA Üsküp Temsilciliğine karşı tazminat davası açmıştı.
Anadolu Ajansı
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