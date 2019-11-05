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Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:- "Ecevit, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, gerçek bir cumhuriyetçi, gerçek bir halkçı, milliyetçi, devletçi, laiklik ilkesine ve inançlara saygı kavramını yükleyen gerçek bir devrimciydi"
 05 Kasım 2019 12:47
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Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP'li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Bülent Ecevit'in kabrine çelenk bırakmasının ardından konuşan Önder Aksakal, Ecevit'in ezen ve ezilenin olmadığı, çokça üretip hakça paylaşılan insanca-hakça bir düzende, tam bağımsız Türkiye'nin yaratılması ve sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflediğini belirtti.

Aksakal, Ecevit'in bu uğurda emperyalist politikalara karşı adeta göğsünü siper ettiğini ifade ederek, "Ecevit, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, gerçek bir cumhuriyetçi, gerçek bir halkçı, milliyetçi, devletçi, laiklik ilkesine inançlara saygı kavramını yükleyen gerçek bir devrimciydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ecevit'in 18 yıl önce bıraktığı Türkiye'den, tek bir eser kalmadığını ileri süren Aksakal, Türkiye'nin bugün siyasi ve ekonomik olarak belki de tarihinin en kritik döneminden geçtiğini söyledi.

Cumhuriyetin 96 yıllık tüm kazanımlarının birer birer satıldığını iddia eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık geçmişi olan ve yüzlerce yıl üç kıtada hüküm sürmüş asil Türk milletinin bugün getirildiği nokta, milletin birliğini, toplumun dirliğini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü kaybetme noktasındadır ama demokratik sol felsefeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş demokratik solcular, Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi, senin kurduğun Demokratik Sol Partiyi ve beyaz güvercinli mavi bayrağı, rengini şehitlerimizin kanından almış şanlı al bayrağımızın altında sonsuza kadar yaşatacaklardır.

Biz demokratik solcular olarak, seninle birlikte çıktığımız yolda senin ışığınla, büyük önder Atatürk'ün izinde yılmadan, yorulmadan, inançla ve kararlılıkla yürüyeceğimize söz vermiştik, bu sözümüzden kanımızın son damlasına, son nefesimize kadar dönmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz."

Engin Altay ise Ecevit'in salt bir siyasetçi değil aynı zamanda sanat ve duygu insanı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne yetiştirdiği büyük devlet adamları arasında yer aldığını söyledi.

Ecevit'in siyaseti, sevgi ve barış şiarıyla yürüttüğünü belirten Altay, Ecevit'in herkese umut ve öz güven aşıladığını ifade etti.

Ecevit'in temiz siyaset anlayışının CHP ve DSP tarafından sürdürülmeye devam edileceğini kaydeden Altay, "Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması ve herkes için özgürlük ve adalet için Merhum Genel Başkanımız Ecevit'in bize bıraktığı bayrağı, nihai hedefe taşıyana kadar durmadan yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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