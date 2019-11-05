2020 MTV fiyatları belli oldu

2019 yılı yeniden değerlendirme oranını ile birlikte 2020 yılında bizi bekleyecek MTV zamları da ortaya çıktı. Yüzde 22 oranında zamlanacak motorlu taşıtlar vergisi ile 2020 yılında MTV oranlarını tablodan inceleyebilirsiniz

1301-1601 cc motor hacmine sahip 1-3 yaş otomobillerin MTV'sinin 338 lira artarak 1837 TL'ye yükseldiği dikkat çekiyor. Ülkemizde en çok satın alınan motor hacmi aralığına sahip 4-6 yaş araç sahipleri ise 254 lira zam ile 1378 TL vergi ödeyecek.

1300 cc altında kalan 1-3 yaş otomobil sahiplerini ise 194 TL zam bekliyor. Böylece değeri 40.000 TL'yi aşmayan ve 1300 cc'nin altında kalan 1-3 yaş arası otomobillere 1055 lira vergi ödenecek. Tüm vergiler için tabloları kontrol etmeyi unutmayın.

Aracın Yaşı / Motor Hacmi 1300 cc ve altı 1301-1601 cc 1601-1800 cc 1801-2000 cc 2001-2500 cc 2501-3000 cc 1-3 194 TL 338 TL 598 TL 942 TL 1412 TL 1969 TL 4-6 135 TL 254 TL 467 TL 725 TL 1025 TL 1713 TL 7-11 76 TL 147 TL 275 TL 426 TL 641 TL 1070 TL 12-15 86 TL 104 TL 168 TL 254 TL 383 TL 576 TL

Yukarıdaki tablodaki değerler, belirtilen motor hacmi aralıklarının minimum değerleri kıyaslanarak hazırlanmıştır. Bildiğiniz üzere MTV oranları, araçların net fiyatına bağlı olarak aynı motor hacmi aralığında da değişiklik gösteriyor.