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Suçluların tercihi 'patates hat: FETÖ üyeleri de kullandı

Terör, uyuşturucu, kaçakçılık gibi ağır ceza gerektiren suçlara karışanlar, cep telefonu hattı alırken 'patates hat' olarak isimlendirilen açık hattı tercih ediyor.
 05 Kasım 2019 13:08
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Suçluların tercihi 'patates hat: FETÖ üyeleri de kullandı

Terör, uyuşturucu, kaçakçılık gibi ağır ceza gerektiren suçlara karışanlar, cep telefonu hattı alırken 'patates hat' olarak isimlendirilen açık hattı tercih ediyor. Daha önce Türk vatandaşların kimlik bilgileri ile yabancı uyrukluların pasaportlarını alarak 'patates hat' çıkartan suçlular şimdilerde ise Suriyelilere verilen geçici kimlik kartlarına göz dikti. Suriyelilere verilen geçici kimlik kartlarının bilgileriyle aldıkları cep telefonu numaralarını suç işlerken kullanan zanlılar, böylelikle polisin takibinden kurtulmayı hedefliyor.

Avukat Ümit Karadağ, başkalarının kimlik belgeleriyle alınan hatların yaygın olarak kullanıldığını belirterek, "FETÖ soruşturması kapsamında ve MİT TIR'ları operasyonunda mahrem imamların bu hatları kullandıkları ortaya çıkmıştı" dedi. Karadağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak açılan hatta 'patates hat' denir. Özellikle uyuşturucu ticareti yapan suç örgütleri kullanıyor denilse de bu hatları şu anda kullanmayan suç örgütü yok. Polise yakalanmamak için bu hatları kullanıyorlar. FETÖ soruşturmalarında da örgüt üyelerinin açık hat yani patates hat kullandıkları ortaya çıkmıştı. MİT TIR'ları operasyonunda da bu tür hatlar kullanıldığı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı çalışmalarla belirlendi.

Bilgi Teknoloji Kurumu'nun aldığı bazı kararlar bu hatların alımıyla satımını güçleştirdi. Ancak son zamanlarda Suriyeli vatandaşlara ait kimlik bilgileriyle alınan patates hat sayısında korkutucu rakamlara ulaşıldığını düşünüyoruz. Bu hatları kullanan suçlulara polisin ulaşması zorlaşıyor. Yabancıların kimlik bilgilerinin kullanması suçların çözülmesini de engelliyor. Bu hattı kullananlara, yakalandıklarında iftira suçunun hükümleri uygulanıyor. Alacağı ceza 3 ile 7 yıl arasında değişiyor. Birçok kez benzer suç işlerse ceza artıyor. Terör örgütleri ve uyuşturucu ticareti yapanlar bu hatları kullanmakta. Daha sert, daha caydırıcı veya teknik olarak daha önemli adımlar atılması zorunlu. ByLock hatları ve mahrem imamlarının kullandığı hatların patates hat olduğu ortaya çıktı. Herkes üzerine kayıtlı olan hatları, e-devlet'ten sürekli kontrol etsin."

'SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDALARI YAPILIYOR'

Avukat Karadağ, "Hatta bu hatlarla açılan sosyal medya hesaplarından hakaretler, terör örgütü propagandaları da yapılıyor. Polis, hattı kullanan kişiye değil kimlik sahibine ulaşılıyor. Doğru ortaya çıkana mağduriyet devam ediyor" dedi.

'POLİS İÇİN CİDDİ SIKINTI'

Emekli polis memuru ve iç güvenlik uzmanı Savaş Kurtbaba da "Yıllarca İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, Kayıplar Büro ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görev yaptım. Bu tip hatlarla biz de karşılaştık, sıkıntılarını çok yaşadık. Katiller, suç örgütleri, hepsi bu hatları kullanıyor. Telefon bayine gidip, ücretini verip, alabiliyorlar. Suriyelilerin, Arap kökenli kişilerin pasaportlarına ulaşıp, yüzlerce hat çıkartabiliyorlar. Suç örgütlerini takip bu hatları kullandıkları için çok zor hale geliyor. Ve dosyalar çözülemiyor. Polis için ciddi sıkıntı. Türk vatandaşları mutlaka e-devlet'ten sürekli kontrol edip, üzerlerine ait başka hat var mı diye baksınlar. Eğer varsa Cumhuriyet savcılığına gidip, iptal ettirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'KONTÜRLÜ HATTA KİMLİK FOTOKOPİSİ ALMIYORUZ'

Adını açıklamayan, bir GSM şirketi resmi bayi görevlisi, "Kontörlü hat alırken yanınızda kimlik olması yeterli. Faturalı almanız gerekiyorsa kimlik ve adınıza ait bir fatura gerekiyor. Bizim işlemlerimiz dijital ortamlarda yapılıyor. Kimlik fotokopisi almıyoruz. Kimlik fotokopisi almak yasak. Kimlik fotokopisi bırakmak sıkıntı yaratabiliyor. Müşteriye imzayı bile dijital ortamda attırıyoruz. Ekrana attırıyoruz, kendisi olması gerekiyor. Yani başkasının kimliğiyle gelene asla hat vermiyoruz. BTK açık hat yani patates hatlarla ilgili bir çalışma başlattı. Açık hat tamamen yasak. Ciddi yaptırımları var. Bayiler için de var hatta bayilikler son buluyor. Cezaevine kadar giden bir süreç oluyor. Açık hatlar kesinlikle yasaktır" dedi.

Adını açıklamayan bir hat satıcısı da "Kontörlü hat alırken kimlik olması yetiyor. Faturalı hat almak için kimlik ve sabit fatura gerekiyor. Kimlik fotokopisi almıyoruz çünkü yasak. Müşteri gizliliği için daha iyi. Fotoğrafını çekip, dijital ortama yüklüyoruz. Daha sonra müşteri imza atıyor dijital ekranda. Hat alacak kişinin bizzat gelmesi lazım. Başka bir kişi adına hat alınamaz. Açık hat alınması da satılması da yasaktır" diye konuştu.

'PATATES HAT' NEDİR

Başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak açılan hatlar için halk arasında ve suç dünyasında 'açık hat' veya 'patates hat' ifadesi kullanılıyor. Bu hatlar bazı telefon bayilerinde art niyetli telefon hattı satıcıları tarafından başkalarına ait kimlik bilgileriyle kullanıma açılan ve satılan hatta patates hat deniyor.
DHA
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