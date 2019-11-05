Öğrenciler uzayı ve bilimi okul koridorunda öğreniyor
|05 Kasım 2019 13:11
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Edirne'deki Atatürk Ortaokulunda oluşturulan, üzerinde önemli yerli ve yabancı bilim insanlarının öz geçmişleri ile uzayla ilgili bilgilerin yer aldığı koridorla, öğrencilerin bilime olan ilgisinin artırılması amaçlanıyor.
Harbiye 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile okulun mezunlarından şehit Efkan Yıldırım'ın ailesi Necdet ve Fatma Yıldırım'ın katkılarıyla, okulda bilim koridoru düzenlendi.
Uzay galaksisi fonu ile hazırlanan koridorda Albert Einstein, Cahit Arf, Prof. Dr. Aziz Sancar, Oktay Sinanoğlu ve Dr. Canan Dağdeviren'in de aralarında yer aldığı yerli, yabancı bilim insanlarının öz geçmişi, tablolarla anlatıldı.
"Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Bilim Evreni" adı verilen koridorunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehidin annesi Fatma Yıldırım, oğlunun adının, mezun olduğu okulda yaşayacağını belirterek, "Çok duygulandık çok teşekkür ederiz. Oğlum sanata ve bilime ilgi duyardı. Okuduğu okuldaki öğrenciler, bu bilgileri öğrenecek." dedi.
Şehidin babası Necdet Yıldırım da duygulandığını belirterek, çalışmaya katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Törende, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Atatürk Ortaokulu Müdürü Necmettin Kıyıcı, Harbiye 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Üyesi emekli Albay Serdar Bengier de konuşma yaptı.
- "Astronot olmayı hayal ediyorum"
Okulun öğrencileri açılışın ardından bilim evreni koridorunu gezdi.
Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neril Tuna, uzay bilimine ilgi duyduğunu belirterek, "Küçüklüğümden bu yana astronot olmayı hayal ediyorum. Bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Okulumuzda uzay ve bilim koridoru açılmasına çok sevindim." diye konuştu.
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