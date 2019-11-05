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Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, İstanbul'da para karşılığında sınava girmeden ehliyet alındığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı
 05 Kasım 2019 13:16
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Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, İstanbul'da para karşılığında sınava girmeden ehliyet alındığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

E.A. aracılığıyla 7 bin lira karşılığında İstanbul'da bulunan sürücü kursları üzerinden usulsüz ehliyet alındığının tespit edilmesi üzerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekiplerince iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yazılı sınav tarihlerinde İstanbul'a gitmedikleri, sınava girmemelerine rağmen sınavlara girmiş gibi gösterildikleri öne sürülen M.D, E.G, R.B, H.B, A.B, İ.B, Z.K. ve B.B. ile zanlılara aracılık eden E.A. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında aranan firari K.A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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