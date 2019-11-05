Adıyaman'da teröristlere yardım ve yataklık yapan 5 kişi yakalandı
Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
|05 Kasım 2019 13:18
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Adıyaman'da geçen ay etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 19 Ekim'de merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, etkisiz hale getirilen silahlı iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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