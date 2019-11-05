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Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Bülent Arınç'ın açıklamaları) KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım
 05 Kasım 2019 13:19
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Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef ABD, YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevi yapıyorlar, kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Çekilme kararı verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın bu terör örgütleriyle yapmasını neyle izah edeceğiz? Bunlar bizim mutabakatımızda yok." dedi.


Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan çıkışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'ye ziyaret konusunda bir karar verip vermediği sorulan Erdoğan, "Geçen söyledim, bakalım gitmeden önce bir kendileri ile telefon görüşmesi yapacağız, o telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim." dedi.

Telefon görüşmesinin zamanının sorulması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" ifadelerinin sorulmasına karşılık Erdoğan, "Arkadaşlar kendisi de bir hukukçu olduğuna göre, KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Tabii şık bir açıklama değil, kabullenmek de bunu doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "ABD F-35'leri vermediği takdirde Rusya'dan savaş uçağı alımı olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu kadar böyle çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz? S-400'ü alırken bir yerlere sorduk mu? Sormadık, değil mi? Aldık mı, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele anlıktır. Çünkü burada bizim hakkımız var ve burada biz bir pazar değiliz. Patriotlar konusunda defaatle kendileriyle görüşmüşüzdür, hep bizim önümüze kongreyi getirmişlerdir. Kongreye sunmuşlardır, kongreden olumsuz cevap aldıkları için bize patriot satamamışlardır. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur, Sayın Trump döneminde de ne yazık ki böyle olmuştur. Hem sen savunma sistemleri noktasında benim şu an ihtiyacım olan sistemi bana vermeyeceksin hem de kalkıp bir başka yerden ben bunu tedarik ettiğim zaman, 'Alamazsın, benim müsaade etmem gerekir.' diyeceksin. Bu bir defa bir ülkenin egemenlik haklarına müdahaledir. Türkiye egemenlik haklarına müdahaleyi asla kabul edebilecek bir tıynette değildir. Biz bu konuda nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımız yaptıysak aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız."

Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasıyla ilgili hukuki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik soru üzerine de Erdoğan, "Bizim hukukumuzda neyse o şekilde ilerleyecek." dedi. Yargılanmasının burada olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık Erdoğan, "Arkadaşlar ben o kadar ileri derecede hukukçu değilim ama şu anda arkadaşlarımız bunları yakaladılar ve geri gönderme merkezlerinde şu anda bunları tutacaklar. Gelecek zamanla söylüyorum." ifadesini kullandı.

Kamuoyunda infaz düzenlemesine ilişkin AK Parti ve MHP'nin bir çalışması bulunduğu ifade edilerek bunda gelinen noktanın sorulması üzerine Erdoğan, "Henüz yok." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın bulunduğu bölgelerde ve diğer bölgelerde teröristlerin çekilmediğini ve oralarda varlık gösterdiğini biraz önce ifade ettiniz. Harekatın bundan sonraki aşamasında acaba operasyon kaldığı yerden devam eder mi?" sorusunu yanıtlarken şunları kaydetti:

"Ne demek? Şu anda biliyorsunuz bugün devriye çalışmaları yine devam ediyor. Ama biz Rusya ile mutabakatımız çerçevesinde bu devriye çalışmalarını yürütürken maalesef Amerika da bu terörist örgüt YPG/PYD ile ayrıca bir devriye görevini yapıyorlar kendilerine göre. Halbuki bunlar çekileceklerdi. Çekilme kararını verdiler, çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın bu terör örgütleriyle yapılmasını neyle izah edeceğiz? Bunlar bizim mutabakatımızda yok. Durumdan vazife çıkarıyor, öyle şey olamaz."
Anadolu Ajansı
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