1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ispanak zehirlenmeleri, ıspanağın fiyatını etkiledi

Tekirdağ'ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, zehirlenme olaylarının ardından ıspanağın pazar tezgahlarında fiyatının yarıya düştüğünü söyledi. Üstek, Tezgahlarda kilosu 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı, 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok dedi
 05 Kasım 2019 13:25
Yazdır
Ispanak zehirlenmeleri, ıspanağın fiyatını etkiledi

İstanbul'da yaşanan ıspanaktan zehirlenmeler ile Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde 40 kişinin yediği ıspanaktan zehirlenip, hastanelere başvurmasının ardından pazarlarda satışlar düştü. Ispanak üreten ve satanların çok mağdur olduğunu belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, Trakya'da üreticilerin elle toplama işlemi yaptığını söyledi. Güzel avrat otunun karışma ihtimalinin olmadığını belirten Üstek, "Bölgemizde ıspanak üretimi azdır ve bu az olan üretimde de elle toplama yapılır. Adı geçen güzel avrat otunun elle toplanan ıspanakların arasına karışma ihtimali yok. Bu olaylar yaşandıktan sonra tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok. Tezgahlarımızda ıspanak satışı yok, halde de pazar tezgahında da ıspanak alıcı bulamıyor. Bu ıspanak zehirlenmelerinin ardından özellikle üretimin çok olduğu İzmir bölgesi çok ciddi etkilendi" diye konuştu.

'BU OTUN ISPANAĞA KARIŞMA İHTİMALİ YOK'

Yıllardır pazarcılık yapan ve ıspanak satan Sedat Evelek, elle toplanan ıspanağın içinde herhangi bir otun bulunmasının söz konusu olamayacağını kaydetti. Evelek, ıspanağın 30-40 santim, güzel avrat otunun ise 1,5 metre bitki olduğuna dikkat çekerek, "Bu bitki kısa, diğer bitki uzun; bunun içinde olma ihtimali hiç yok. Bu olayların yaşanması ıspanak satışlarını durdurdu. Şu an yarı fiyatına bile satamıyoruz" dedi.

Tarlasında 15 dönüm ıspanak ektiğini ve kendi tezgahında satışını yaptığını belirten üretici Erhan Ayar da müşterilerin ıspanaktan uzak durduğunu, gelen bazı müşterilerin ise 'Zehirli mi?' diye sorduğunu söyledi. Ayar, "Ispanak elle toplanıyor, zehirleme şansı hiç yok. Bu yaşanan olaylar, ıspanak satışlarını bitirdi. Benim elimde 15 dönüm ıspanak kaldı. Şu an durum çok kötü. Ne yapacağız bilmiyorum; ama bu bölgede ıspanak zehirlemez" diye konuştu.

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ise bölgede 100 dönüme yakın ıspanak ekimi yapıldığını belirterek, "Bu bölgede ıspanak ekimi 100 dönüme yakındır; ancak ıspanağın arasına güzel avrat otunun karışma ihtimali yoktur. Çünkü burada üretici kendi eker ve kendisi hasadını yapar ve o otun karışmama ihtimali yoktur" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sebzeler yabancı otlardan ayıklanıp, bol suyla yıkanmalı' uyarısı
05 Kasım 2019 14:46		 Kuyularda su kalmadı, üretici tedirgin
05 Kasım 2019 13:00
Mehmet Ali Erbil' bir kez daha hastaneye kaldırıldı
05 Kasım 2019 11:51		 Soylu'dan İmamoğlu'na: Söylediğim her sözün arkasındayım
05 Kasım 2019 11:32
Antalyalılar sokaklarda dolaşan 'Örümcek Adam'ı sevdi
05 Kasım 2019 11:23		 Muğla peş peşe sallandı
05 Kasım 2019 10:00
Kutlu Doğum yerine geçen Mevlid-i Nebevi haftası başlıyor
05 Kasım 2019 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
05 Kasım 2019 06:30
Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu
05 Kasım 2019 03:47		 Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
05 Kasım 2019 03:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:46 - 'Sebzeler yabancı otlardan ayıklanıp, bol suyla yıkanmalı' uyarısı14:41 - Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret14:33 - FETÖ sanıklarına 'etkin pişmanlık' indirimi14:30 - Bahçeli'den, Altan ve Ilıcak kararlarına tepki14:24 - Haftada 1 gün eğitimle lise diploması ve ustalık belgesi alacaklar14:19 - Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı14:15 - Yeni dünya duzenin ilk kilometre taşı: Barıs Pınarı14:10 - SAY kodlu emekli polise 6 yıl 10 ay hapis14:10 - Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı14:05 - Yazı işleri müdürleri mazeret tayinlerini bekliyor
14:04 - 'Ankara'da patlama' iddialarına Valilikten açıklama13:59 - İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor13:55 - TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığında FETÖ operasyonu13:49 - Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı13:44 - 'Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı'13:40 - Jandarma'da 8'i muvazzaf, 17 gözaltı13:33 - Hükümet dar gelirlilerin konuta erişimini kolaylaştıracak13:31 - İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü kaza sayısı yüzde 26 azaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
2020 MTV fiyatları belli oldu
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 5
sınavsız ikinci üniversite 5
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
garry rodrigues 2
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 3
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam