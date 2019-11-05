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İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde 9 bin 452 sağlık çalışanını ilgilendiren promosyon ihalesinde, kişi başı 6675 TL'de anlaşma sağlanarak Türkiye rekoru kırıldı
 05 Kasım 2019 13:59
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İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde 9 bin 452 sağlık çalışanını ilgilendiren promosyon ihalesinde, kişi başı 6675 TL'de anlaşma sağlanarak Türkiye rekoru kırıldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan ihaleye 6 bankanın temsilcileri ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Personel Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ile Sağlık-Sen Kayseri İl Temsilcisi Hakan Keser, Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal katıldı. Yapılan promosyon ihalesi kişi başı 6675 TL ile Ziraat Bankası'nda kaldı.

İhale sonrasında açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, "Promosyon ihalesi 9 bin 452 sağlık çalışanını ilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar ile 10 hastaneyi kapsayan 60 aylık banka promosyonu maaş ihalesi oldu. İhale kişi başı 6675 TL gibi bir fiyat ile Ziraat Bankası'nda kaldı" dedi. Ünal, "6675 TL bir defada peşin olmak üzere ödenecek. 2020 yılı 15 Ocak itibariyle 10 hastanedeki çalışanlar bu ücreti alacak. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ise 15 Nisan 2021 tarihinde paralarını alacaklar. Şu anda kişi başına düşen miktar olarak Türkiye rekoru diyebiliriz" ifadesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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