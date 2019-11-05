'Ankara'da patlama' iddialarına Valilikten açıklama
Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı
|05 Kasım 2019 14:04
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Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"'Ankara'da patlama' başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."
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