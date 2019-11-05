Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı
Partilerin grup toplantılarını canlı yayınlayan TBMM televizyonu Ak parti grup toplantısı devam ederken Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başladı.
|05 Kasım 2019 14:10
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Partilerin grup toplantılarını canlı yayınlayan TBMM televizyonu Ak parti grup toplantısı devam ederken Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başladı.
Cumhurbaşkanı ve Ak parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında partililerine seslendi. Meclis gündeminde saat 11.30 görünen toplantı saat 12.00 civarında başladı.
Kürsüden partililere seslenen Erdoğan'ın konuşmasının son bölümleri ise saat 12.45'te başlayan HDP grup toplantısının başlangıcına denk geldi.
Grup toplantılarını canlı olarak yayınlayan TBMM televizyonu ise bu sırada Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP grubu adına konuşma yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını yayınlamaya başladı.
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