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Bahçeli'den, Altan ve Ilıcak kararlarına tepki

Bahçeli: FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır
 05 Kasım 2019 14:30
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Bahçeli'den, Altan ve Ilıcak kararlarına tepki

Bahçeli: "FETÖ'yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır."

"Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır."

"ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD'yle birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir."

"FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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