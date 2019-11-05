1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşlerin yargılandığı davada sanıkların Avukatı Devrim Dinç, duruşmanın kapalı oturumda görülmesini istedi. Mahkeme, genel ahlak ve kamu güvenliğini gerekli kılan bir durumun söz konusu olmadığını gerekçe göstererek, sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebinin reddine karar verdi
 05 Kasım 2019 14:41
Yazdır
Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin Sel ve müştekilerden Yunus Emre Bahçıvan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya katılmak istediğini belirten Ali Turabi Doğanay, "Ben bu olayı basından öğrendim, gördüğüm şiddetten etkilendim, bu nedenle katılma talebinde bulunuyorum" dedi. Sanıkların Avukatı Devrim Dinç, bu olaya ilişkin haberlerden sonra müvekkillerinin işyerinin saldırıya uğradığını, özel hayatlarının ihlal edildiğini, çocuklarına garip garip mesajlar geldiğini belirterek, duruşmanın kapalı oturumda görülmesini istedi. Müştekilerin avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan, gizli duruşma yapılmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek, sanık avukatının duruşmanın kapalı oturumda görülmesi talebinin reddini istedi.

GİZLİLİK TALEBİNE RET

Mahkeme, genel ahlak ve kamu güvenliğini gerekli kılan bir durumun söz konusu olmadığını gerekçe göstererek, sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebinin reddine karar verdi.

Söz alan sanıkların Avukatı Devrim Dinç, müştekilerin kullandığı aracın sahibi olan şirkete 10 bin 620 lira ödediklerini belirterek, aracın zararının giderildiğini söyledi.

SANIKLAR HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU

Sanıklar hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından yeni bir suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, bu davanın yeni soruşturmanın sonucuna kadar bekletilmesini istedi.

Müvekkillerinin olaydan sonra psikolojik tedavi gördüklerini Avukat Yavuzarslan, "Bu yönde yapmış oldukları harcamalar vardır. Hem maddi hem de manevi zararları vardır. Maddi zarar yönünden bir belirleme yapmadık, ayrıca bir tazminat davasının konusu olabilir" dedi.

Sanıkların Avukatı Devrim Dinç de suç duyurusuna konu yapılan suçlamalarda müvekkilleri hakkında takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesi ile Ali Turabi Doğanay'ın katılma talebinin reddine karar veren mahkeme, müştekilerin sanıklar hakkında yaptıkları yeni suç duyurusuna ilişkin dosyanın bir örneğinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darp ederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyor. Şüpheli Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı bilgisine yer verilen iddianamede, her iki kardeşin de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış
05 Kasım 2019 16:43		 Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim
05 Kasım 2019 16:09
İhraç komiser yardımcısına 'dolandırıcılıktan' ceza
05 Kasım 2019 15:06		 ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı
05 Kasım 2019 14:56
Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı
05 Kasım 2019 13:16		 Suçluların tercihi 'patates hat: FETÖ üyeleri de kullandı
05 Kasım 2019 13:08
Makedonya mahkemesi, FETÖ'nün açtığı davada AA'yı haklı buldu
05 Kasım 2019 12:36		 Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı
05 Kasım 2019 12:26
Otoyolda drift yapan sürücülere gözaltı
05 Kasım 2019 11:22		 Polise konum atarak intihardan vazgeçti
05 Kasım 2019 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:55 - Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor16:51 - 'Barış Pınarı Harekatına destek yüzde 80-85'ler seviyesinde'16:47 - 'Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu'16:43 - Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış16:38 - Otogaza 10 kuruş zam16:34 - İçişleri Bakanlığından CHP'nin 'Çubuk iddiaları'na raporla yalanlama16:30 - 'Yeni bir model geliştirdik, zam geldikçe enflasyon düşüyor'16:26 - Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması16:20 - Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:12 - Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı16:09 - Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim15:51 - Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza15:44 - Akıncı davasında tahliye edilen generallere yeniden tutuklama15:37 - İşini bırakıp ejder meyvesi üretti15:35 - FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası15:33 - Samsun'da bylock kullanıcısı 8 kişiye gözaltı15:27 - Gölde korkutan görüntü... Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mario Balotelli 4
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
erkan zengin 2
cı ci eki 1
Sıfır Araç Fiyatları 1
şu an çalan şarkı 3
Abdullah Çatlı 1
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam