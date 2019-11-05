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159 viraj kalktı, iki şehir arası 67 kilometreye düştü

159 virajın olduğu 44 kilometrelik Tunceli-Pertek Karayolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla mesafe ilçe ile il arası 35, Elazığ ile Tunceli arası ise 67 kilometreye indi. 3 şeritli hale gelen yol sayesinde ilçeye ulaşım 25 dakikaya Elazığ'a ulaşım ise 45 dakikaya düştü
 05 Kasım 2019 14:57
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159 viraj kalktı, iki şehir arası 67 kilometreye düştü

Tunceli ile Pertek ilçesini bağlayan karayolunun 4 yıl önce başlanılan 44 kilometrelik yapım çalışması tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte 44 kilometrelik mesafe 35 kilometreye kadar düştü. Yolun yeniden yapımıyla geçmiş yıllarda bahsedilen 159 adet mercimek virajları da ortadan kalktı. Virajlar nedeniyle tehlikeli olan yol sayesinde il ile ilçe arasındaki yaklaşık bir saatlik ulaşım süresi ise 25 dakikaya indi. Yolun yapılması sayesinde Elazığ-Tunceli arasındaki mesafede 67 kilometreye düşerken, ulaşım iki il arasında 45 dakikaya kadar düştü.

Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli-Pertek Karayolunda 159 virajın olduğunu ve vatandaşların zor anlar yaşadığını anımsatan Vali Tuncay Sonel, "Tunceli'den ilçeye gitmek 1 saate yakın sürüyordu. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğümüzün ve yüklenici firmamızın gayretleri ile bu yol bitirildi. Önceden 44 kilometre olan yol 35 kilometreye düştü. Şu an Tunceli'den Pertek'e 25 dakikada çok rahat bir şekilde gidiliyor" dedi.

"Kiminle karşılaşıyorsak Allah razı olsun diyor"

"Biz bu yolun yapımında emeği geçenlere 'Allah razı olsun' diyoruz" diyen Vali Sonel, "Çünkü yol medeniyettir. Kimle karşılaşıyorsak Allah razı olsun diyor. Çünkü Pertek'e gitmek hakikaten çok zordu. Mesafeler çok kısaldı. Vatandaşlarımız çok memnun ve Allah devletimizden razı olsun. Tunceli ile Elazığ iç içe girmiş iki ilimiz. Elazığ'da da binlerce yaşayan Tuncelili vatandaşımız var. Yolun kısalmasıyla birlikte Tunceli ve Elazığ arasında gidip gelmeler daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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