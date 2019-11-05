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BİK Genel Müdürü Duran: Dijital medya büyüyor

Rıdvan Duran: Artık haberin üretim, dağıtım ve tüketiminde dijital bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyoruz. Türkiye'de 2019 yılı itibarıyla medya harcamalarına baktığımızda, ilk yarı yılda toplam medya ve reklam yatırımları 5,4 milyar lira olmuştur
 05 Kasım 2019 15:03
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BİK Genel Müdürü Duran: Dijital medya büyüyor

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, artık haberin üretim, dağıtım ve tüketiminde dijital bir dönüşüm sürecine girildiğini belirtti.

Duran, Samsun Öğretmenevi'nde düzenlenen Çevrimiçi Gazetecilik İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni medya düzeninde yerel yazılı basının rolü ve bu sürece uyumu için son yıllarda kurum olarak gerekli adımları attıklarını söyledi.

BİK'in yaklaşık 60 yıldır Türk basınının en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Duran, "BİK, yeni nesil gazetecilik konusunda karşılıklı toplantılarla, doğru bir süreç yürütmeye devam edecektir." diye konuştu.

- "Dijital medya büyüyor"

Medya harcamalarına da değinen Duran, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2019 yılı itibarıyla medya harcamalarına baktığımızda, ilk yarıyılda toplam medya ve reklam yatırımları 5,4 milyar lira olmuştur. 2018 yılı ilk yarı kıyaslamalarına göre televizyon yatırımları yüzde 7, radyo yatırımları yüzde 5, açık hava yatırımları yüzde 1,8 oranında gerilerken, basın mecrası önceki yıla oranla yüzde 30,9'luk bir gerileme yaşamıştır. Geleneksel mecralardaki bu kayıplara rağmen, dijital mecra yüzde 10,8'lik bir büyüme kaydetmiştir."

Duran, Türkiye'de reklam verenlerin yazılı basına ayırdığı payın yıldan yıla düştüğüne de işaret etti.

BİK'in 2011-2018 yılları arasında resmi ilan ve reklam yatırımlarının sürekli artış gösterdiğini dile getiren Duran, şunları aktardı:

"2011 yılında 252 milyon lira olan tutar, ülke genelinde 2018 yılı içinde 2 bine yakın gazete ve dergiye toplam 454 milyon lira tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımına çıkmıştır. Yerel basın, toplumumuzun aynası, yerelin sorunlarını, güzelliklerini, haberlerini halka ulaştıran bir vasıta, halkın isteklerini ilgili mercilere yansıtan güçlü bir sestir. Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı büyük rol nedeniyle 'Anadolu Basını' olarak anılagelen yerel basının bu bilinçle yaptığı haberciliğin değerine ve gücüne sonuna kadar inanıyoruz. Yerel basının sorunlarını bilen ve bu konuda mevzuatımızın bize tanıdığı çerçeve içinde çözümler üreten kurumumuz, son yıllarda İŞKUR, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi, İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi, Yeni Nesil Gazetecilik eğitimleri ile dijital dönüşüm süreçlerinde karşılaşabileceğiniz sorunlara hem teorik hem de pratik destekler sunduk ve bu destekleri artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz."

- "Yerel basını desteklemeye devam edeceğiz"

Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Yozgat'ta resmi ilan alan gazete sayısının 2019 yılı itibarıyla 114 olduğunu aktaran Duran, şunları kaydetti.

"Bu gazetelerimizde çalışan fikir işçisi sayısı ise 559'dur. Bu güzide illerimizde resmi ilan alan gazetelerimize 2018 yılı itibarıyla resmi ilan bedelinin yaklaşık toplamının 13 milyon lira olduğunu vurgulamak isterim. Yine 2018 yılı içinde ülke genelinde 82 gazeteci derneğine 350 bin lira değerinde bir destek sağladığımızı, borç para yardımlarımız ile basın işçilerini bir nebze olsun rahatlattığımızı sanıyorum. Yazılı basınımız kamuya ve topluma ürettikleri haber içerikleri ile ciddi katkılar sunmaktadır. Bu anlamda artık 'içeriğin' geleneksel ve yeni medyada belirgin olduğunun bilinciyle, daha özgün, kaliteli ve sürekli içeriğin önemini de müsaadenizle hatırlatmak gerekecektir. Toplum adına denetim işlevi gerçekleştiren, sivil toplumun sesi olan yazılı basınımızı resmi ilanlarla, eğitimlerle, fikir işçilerine ve gazeteci derneklerine sunduğumuz yardımlarla desteklemeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim."

Toplantıda, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yaptıkları konuşmada yerel basının önemine dikkat çekti.

Toplantıya, Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat ve Yozgat'tan gazeteciler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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