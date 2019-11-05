İhraç komiser yardımcısına 'dolandırıcılıktan' ceza
|05 Kasım 2019 15:06
|Yazdır
Kayseri'de, FETÖ/PDY hükümlüsü sanık, yargılandığı "dolandırıcılık" davasında, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ihraç komiser yardımcısı Üzeyir K. ve avukatı katıldı.
Duruşmada Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.
Örgüt tarafından, 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında, önceden sınav sorularının verildiği iddiasıyla "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanan sanık Üzeyir K, savunmasında suçlamaları reddetti.
Üzeyir K, "Uzun yıllar hizmet ettiğim emniyet teşkilatını zarara uğratmadım. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Üzeyir K'ye, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 4 bin lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bıraktı. Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış
05 Kasım 2019 16:43
|Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim
05 Kasım 2019 16:09
|ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı
05 Kasım 2019 14:56
|Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret
05 Kasım 2019 14:41
|Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı
05 Kasım 2019 13:16
|Suçluların tercihi 'patates hat: FETÖ üyeleri de kullandı
05 Kasım 2019 13:08
|Makedonya mahkemesi, FETÖ'nün açtığı davada AA'yı haklı buldu
05 Kasım 2019 12:36
|Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı
05 Kasım 2019 12:26
|Otoyolda drift yapan sürücülere gözaltı
05 Kasım 2019 11:22
|Polise konum atarak intihardan vazgeçti
05 Kasım 2019 10:33