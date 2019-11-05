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Tel Abyad'daki saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı: Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı
 05 Kasım 2019 15:19
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Tel Abyad'daki saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad şehir merkezinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef alarak Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığı kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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