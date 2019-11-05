1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da bylock kullanıcısı 8 kişiye gözaltı

Operasyonda ByLock kullanıcısı 8 zanlı gözaltına alındı
 05 Kasım 2019 15:33
Yazdır
Samsun'da bylock kullanıcısı 8 kişiye gözaltı

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Kasım 2019 16:20		 Akıncı davasında tahliye edilen generallere yeniden tutuklama
05 Kasım 2019 15:44
FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası
05 Kasım 2019 15:35		 Muvazzafların da olduğu 12 askere FETÖ gözaltısı
05 Kasım 2019 15:23
Tel Abyad'daki saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
05 Kasım 2019 15:19		 FETÖ sanıklarına 'etkin pişmanlık' indirimi
05 Kasım 2019 14:33
Yeni dünya duzenin ilk kilometre taşı: Barıs Pınarı
05 Kasım 2019 14:15		 SAY kodlu emekli polise 6 yıl 10 ay hapis
05 Kasım 2019 14:10
TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığında FETÖ operasyonu
05 Kasım 2019 13:55		 Jandarma'da 8'i muvazzaf, 17 gözaltı
05 Kasım 2019 13:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor16:51 - 'Barış Pınarı Harekatına destek yüzde 80-85'ler seviyesinde'16:47 - 'Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu'16:43 - Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış16:38 - Otogaza 10 kuruş zam16:34 - İçişleri Bakanlığından CHP'nin 'Çubuk iddiaları'na raporla yalanlama16:30 - 'Yeni bir model geliştirdik, zam geldikçe enflasyon düşüyor'16:26 - Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması16:20 - Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi16:12 - Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı
16:09 - Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim15:51 - Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza15:44 - Akıncı davasında tahliye edilen generallere yeniden tutuklama15:37 - İşini bırakıp ejder meyvesi üretti15:35 - FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası15:33 - Samsun'da bylock kullanıcısı 8 kişiye gözaltı15:27 - Gölde korkutan görüntü... Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı yapıldı15:23 - Muvazzafların da olduğu 12 askere FETÖ gözaltısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 3
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
gelecegenefes.com 10
Mario Balotelli 4
güzel avrat otu 3
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
vedat muriqi 2
Abdullah Çatlı 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
sakın gelme 3
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam