1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşini bırakıp ejder meyvesi üretti

Anamur ilçesinde yaşayan Nihat Kerim Bildik, Avrupa'da iş gezisinde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu
 05 Kasım 2019 15:37
Yazdır
İşini bırakıp ejder meyvesi üretti

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Nihat Kerim Bildik, Avrupa'da iş gezisinde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu.

İstanbul'da bir firmada dış ticaret uzmanlığı görevindeyken Avrupa'ya iş seyahatinde bulunan Bildik, Avrupa'nın faklı ülkelerinde ejder meyvesini gördü.

Ürünün getirisinin yüksek olacağını düşünerek yaptığı işi bırakan ve Anamur ilçesi Alataş Mahallesi'nde 3 dönümlük serada ejder meyvesi üretmeye başlayan Bildik, yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyor.

Bildik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ejder meyvesinin ihracat şansının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Meyveyi araştırdıktan sonra üretim yapmaya başladığını aktaran Bildik, "Avrupa'ya yaptığım iş gezilerinde tanesi 20 avroya kadar satıldığını görmüştüm. Avrupa'ya Uzak Doğu ve Güney Amerika'dan gittiğini fark ettim. Avrupa'da pahalı olmasının sebebi de lojistik maliyetleri. Biz bunu Türkiye'den çok daha düşük maliyetlerle daha taze olarak Avrupa'nın her yerine gönderebiliriz. Bu ürünü nasıl ihraç edebilirim diye araştırdım. Çünkü ülkeye döviz girmesini istedim. Ejder meyvesinin çok uygun bir meyve olduğunu gördüm." diye konuştu.

Bunun üzerine üretime geçtiğini anlatan Bildik, "Sera maliyeti, muz serası maliyetinin yarısından daha az. Su ihtiyacı az. Kışın ayda bir 15-20 dakika su veriyorum. Gübreleme maliyeti yok. İşçiliği az. Su olmayan, kıraç yerlerde bir tanker su bir yıl yetebilir. Muzdan daha iyi gelir getiren bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Ürününü iç piyasaya satan Bildik, meyveyi büyüklüğüne göre 7-13 liraya sattığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor
05 Kasım 2019 16:55		 'Sebzeler yabancı otlardan ayıklanıp, bol suyla yıkanmalı' uyarısı
05 Kasım 2019 14:46
Ispanak zehirlenmeleri, ıspanağın fiyatını etkiledi
05 Kasım 2019 13:25		 Kuyularda su kalmadı, üretici tedirgin
05 Kasım 2019 13:00
Mehmet Ali Erbil' bir kez daha hastaneye kaldırıldı
05 Kasım 2019 11:51		 Soylu'dan İmamoğlu'na: Söylediğim her sözün arkasındayım
05 Kasım 2019 11:32
Antalyalılar sokaklarda dolaşan 'Örümcek Adam'ı sevdi
05 Kasım 2019 11:23		 Muğla peş peşe sallandı
05 Kasım 2019 10:00
Kutlu Doğum yerine geçen Mevlid-i Nebevi haftası başlıyor
05 Kasım 2019 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
05 Kasım 2019 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:55 - Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor16:51 - 'Barış Pınarı Harekatına destek yüzde 80-85'ler seviyesinde'16:47 - 'Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu'16:43 - Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış16:38 - Otogaza 10 kuruş zam16:34 - İçişleri Bakanlığından CHP'nin 'Çubuk iddiaları'na raporla yalanlama16:30 - 'Yeni bir model geliştirdik, zam geldikçe enflasyon düşüyor'16:26 - Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması16:20 - Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:12 - Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı16:09 - Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim15:51 - Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza15:44 - Akıncı davasında tahliye edilen generallere yeniden tutuklama15:37 - İşini bırakıp ejder meyvesi üretti15:35 - FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası15:33 - Samsun'da bylock kullanıcısı 8 kişiye gözaltı15:27 - Gölde korkutan görüntü... Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
şu an çalan şarkı 3
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
khk faciadır 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
08.11.2019 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 3
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam