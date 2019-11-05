Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddia edilen Ufuk Özüdoğru, "cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. "Basit yaralama" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.'yı feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru'nun(27), "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, "Sanığın sabıkalı geçmişi vardır. Sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

"Erik çekirdeği değil taş atıldı"

Sanık avukatı söz alarak, "Hürriyeti tahdit suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkil mağduru güvenli bir şekilde bırakmıştır. Ayrıca sabit ikamet sahibidir. Israrla belirtmek istediğimiz diğer husus, atılan parçaların erik çekirdeği değil taş olmasıdır. Çocuklar ağza alınmayacak küfürler etmişlerdir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Bunun üzerine müşteki avukatı, "Sanık kendi isteğiyle değil üçüncü bir kişinin müdahalesiyle çocuğu bırakmıştır. Sanığın savunması, suçtan kurtulmaya yönelik, samimi olmayan savunmadır. Sanığın 'yaralama', 'hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından sabıkası vardır" diyerek sanığın tutuklanmasını istedi.

3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ufuk Özüdoğru hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun çocuğa karşı işlendiğini belirten mahkeme sanığın cezasını 6 yıla çıkardı. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirten mahkeme sanık Ufuk Özüdoğru'yu 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

'Basit yaralama' suçundan ceza verilmesine yer yok kararı

Mahkeme, sanık hakkında her ne kadar 'basit yaralama' suçundan dava açılmışsa da, 'basit yaralama' suçunun 'hürriyeti tahdit' suçunun içerisinde kaldığını ve 'basit yaralama' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Olayın Geçmişi

Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte erik toplayıp yiyen 11 yaşındaki M.Y.K., yola atılan çekirdeklerin aracına geldiğini iddia eden Ufuk Özüdoğru tarafından tekme tokat darp edilmişti. Küçük çocuğa 'beni diğer arkadaşlarının yanına götür' diyen Özüdoğru, M.Y.K.'yı alarak ormanlık alana doğru götürmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sanık Ufuk Özüdoğru'nun, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.