Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 140 milyon liralık yatırımla tamamlanan Katı Atık Entegre Tesisi'nde, çöp depolama alanından elde edilen biyogazdan elektrik enerjisi üretimine başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin "Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi ve Islahı Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan tesis hizmete açıldı.

Çöp depolama alanına inşa edilen tesisin açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin en önemli sorunlarından biri olan çöplerin depolanması ve değerlendirilmesi konusunun ilk ayağını çözdüklerini söyledi.

Van'ın büyükşehirler arasında çöpünü "vahşi depolama" yöntemiyle toplayan tek il olduğunu belirten Bilmez, İran yolunda bulunan çöp depolama alanının turizm açısından da güzel olmayan görüntüler ortaya koyduğuna işaret etti.

- Üstü kapatılan çöpten elektrik üretilecek

Söz konusu alanın patlama noktasına geldiğini, çıkardığı gazın havayı, yer altına sızan suların da Van Gölü'nü kirlettiğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu sorunun ortadan kaldırılması için proje hazırlandı. İki aşamadan oluşuyor. Birincisi, önceden biriktirilen 3 milyon metreküp çöpün üstünün kapatılarak o alanın kentimize yeşil bir alan olarak kazandırılması ve oradaki çöpten enerji üretilmesi. Bu kısım tamamlandı. Çöpün üstü kapatıldı. Koku ile çıkan dumandan kurtulduk. Diğeri ise tüm ilçelerden çöplerin burada değerlendirilerek kentin ekonomisine katkı sağlanmasıdır. Bu da aralık ayına kadar tamamlanacak. Bu tesis için belediye kasasından bir ödenek çıkmadı. İhaleyi kazanan firma, yap-işlet-devret modeliyle tesisi 25 yıl çalıştırıp sonra belediyeye devredecek. Ayrıca gelirin yüzde 6'sını belediyemize yatıracak. Çöpten belediyemize 80 milyonun üzerinde bir gelir sağlayacağız."

İlçelerde de aktarma istasyonlarının kurularak tüm çöplerin tek alanda toplanacağını anlatan Bilmez, projenin, bir turizm kenti olan Van'da çevrenin temiz tutulması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

-"Arıtma tesisi 2020'nin sonunda devreye alınacak"

Van şehir sularının yüzde 75'inin hiç arıtılmadan Van Gölü'ne döküldüğünü kaydeden Bilmez, şunları söyledi:

"Van Gölü sadece kentimizin değil dünyanın en büyük değerlerinden biri. Vanlılara emanet edilmiş bu gölü korumak, muhafaza etmek ve yeni nesillere teslim etmek zorundayız. Bu göl bizim için bir cazibe merkezidir. Arıtma tesisimiz önümüzdeki yılın sonunda devreye alınacak. 2020'nin sonuna Van Gölü'ne arıtılmadan su bırakılmayacak. Yapılan tesisin bir milyon 100 bin nüfusa hizmet verecek bir kapasitesi var. Bu tesislerle en önemli iki sorun giderilmiş olacak."

Bilmez, protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kestikten sonra tesisi gezdi.

Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tuşba ilçesinde 140 milyon liralık yatırımla tamamlanan tesiste ilk etapta saatte 8 megavat elektrik üretilerek yaklaşık 30 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı çöplerden karşılanacak.

Yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği tesis, geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırma, düzenli depolama alanı ve işletimi, biyogaz ve elektrik üretim bölümlerinden oluşuyor.