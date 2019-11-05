Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
|05 Kasım 2019 16:26
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Tekirdağ Valiliği tarafından kentteki zehirlenme vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Zehirlenme şüphesiyle 40 kişinin hastanelere başvurduğu, 39'unun tedavileri sonrası taburcu edildiği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede 02.11.2019 tarihinde işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir. Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 02.11.2019 tarih ve 16.30 saatinde olay mahalline intikal edilmiş olup şikayete konu işletmede 04.11.2019 tarihinde izlenebilirlik denetimi yapılmış olup, ıspanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Labaratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Ayrıca benzer şikayetleri olan Çerkezköy ilçemizde 3 kişi, Çorlu'da 1 kişi, Saray'da 5 kişi, Süleymanpaşa'da 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmiştir. Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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