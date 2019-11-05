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'Barış Pınarı Harekatına destek yüzde 80-85'ler seviyesinde'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (Barış Pınarı Harekatı) Türkiye'de bu operasyona destek yüzde 80-85'ler seviyesinde. Cumhurbaşkanımız o şuuru oluşturmuş vaziyette
 05 Kasım 2019 16:51
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'Barış Pınarı Harekatına destek yüzde 80-85'ler seviyesinde'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Malezya ve ilgili diğer ülkelerle beraber sadece İslam dünyasına değil, tüm insanlığa faydası olabilecek teknolojileri, sanayiyi beraber geliştirelim istiyoruz." dedi.

19-21 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kuala Lumpur Zirvesi öncesi hazırlık toplantılarına katılmak üzere Malezya'da bulunan Varank, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla Yunus Emre Enstitüsünde bir araya geldi.

Program öncesi vatandaşlarla selamlaşan Varank, Malezya Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Altun'un kızı Sare Betül Altun ile bir süre ilgilendi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Pakistan, Katar, Endonezya ve Malezyalı mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in İslam dünyasına örnek olabilecek bir ülkeyi inşa ettiğini belirten Varank, "Sayın Mahathir, temmuz ayında ülkemize önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette mihmandarlığını ben yaptım. Arabada beni gerçekten etkileyen şu cümleyi kurdu, 'Ben Türkiye'nin bu kadar gelişmiş olabileceğini asla hayal etmemiştim.' Özellikle savunma sanayisinde yakaladığımız başarılar onu şaşırttı." diye konuştu.

- Barış Pınarı Harekatı'na destek yüzde 80-85'lerde

Varank, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörle topyekun bir mücadele içine girdiğini, son olarak Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunun oluşmasına izin vermediğini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan başarıda iki önemli faktörün rol oynadığına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti devlet kademelerine ve vatandaşlarına o şuuru ve cesareti vermiş olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Eğer onun bu cesareti, onun ortaya koyduğu bu şuur olmasaydı, emin olun bunlardan hiç biri olmazdı. Türkiye'de bu operasyona destek yüzde 80-85'ler seviyesinde. Cumhurbaşkanımız o şuuru oluşturmuş vaziyette. İkinci önemli faktör tabii ki savunma sanayisinde yakaladığımız başarı. Özellikle Suriye'de bizim bu başarıyı yakalamamızda kendi ürettiğimiz silahlarının ve insansız hava araçlarının etkisi var."

- "Güçlerimizi birleştirelim istiyoruz"

Varank, Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı başarıyı sanayi ve teknoloji başta olmak üzere her alanda göstermesi gerektiğini vurgulayarak, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yerlileşme hareketini başlattıklarını hatırlattı.

Türkiye ve Malezya'nın iş birliği yapabileceği birçok konu olduğunu ifade eden Varank, "Burası özellikle elektronik anlamında çok güçlü bir ülke. Biz güçlerimizi birleştirelim istiyoruz. Malezya ve ilgili diğer ülkelerle beraber sadece İslam dünyasına değil, tüm insanlığa faydası olabilecek teknolojileri, sanayiyi beraber geliştirelim istiyoruz." diye konuştu.

Varank, Malezya'nın ve Doğu Asya'nın dünyanın yükselen yıldızlarından olduğuna işaret ederek, özellikle Doğu Asya ve Afrika'nın önemli pazarlar olduğunu, bu bölgelere yoğunlaşılması gerektiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Varank, "Ne ticaretimiz ne de yatırımlarımız karşılıklı olarak istenilen seviyelerde. Ticaret anlamında yapabileceğimiz çok iş var. Elektronik ve teknoloji transferi anlamında iki ülke müthiş bir potansiyele sahip. Bizim bundan faydalanarak iki ülke arasındaki ticareti artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, bakanlığın sağladığı yatırım teşviklerine dikkati çekerek, hem Türkiye hem de Malezya'da yapılacak yatırımlar için her türlü gayreti göstermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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