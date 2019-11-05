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'Turizmde rekorlar kırmaya devam edeceğiz'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya: Türkiye açısından bakıldığında İngiltere, çok önemli bir pazar. 2014 yılında 2,6 milyon İngiliz vatandaşını ülkemizde ağırladık
 05 Kasım 2019 17:05
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'Turizmde rekorlar kırmaya devam edeceğiz'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, "2020 ve ondan sonraki dönemde turist sayısının rekorlar kırarak devam edeceğine inancımız tam." dedi.

Londra'da düzenlenen WTM (Dünya Seyahat Pazarı) Uluslararası Turizm Fuarı'na katılan Firuz B. Bağlıkaya, "WTM Londra Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri. Türkiye açısından bakıldığında İngiltere, çok önemli bir pazar. 2014 yılında 2,6 milyon İngiliz vatandaşını ülkemizde ağırladık. 2019'da şu ana kadar 2,2 milyon İngiliz ülkemizde tatil yaptı. WTM Londra sadece İngiltere'yi tanımlamıyor, tüm dünyadaki turizm sektörünün kalbi burada atıyor. Fuarda Türkiye için çok olumlu bir hava var." ifadelerini kullandı.

Thomas Cook gibi büyük bir firmanın iflasının Türkiye'de ufak bir pazar boşluğu yarattığını belirten Bağlıkaya, "Türk tur operatörleri son derece aktif ve işlerine sahip çıkan bir şekilde çalışarak bu boşluğu bir iki yıl içinde dolduracaktır. Önümüzdeki senelerde Thomas Cook'un negatif etkilerini kapatacağımızı düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin rekabet üstünlüğüne ve kaliteli ürünlere sahip olduğunun altını çizen Bağlıkaya, "Üstelik Avrupa ile mesafemiz de yakın. Yakın coğrafyadaki ülkelerde turizmciler olarak yapacağımız çok şey, almamız gereken çok yol var. Rekabet ettiğimiz ülkelerle başa baş gidiyoruz. 2020 ve ondan sonraki dönemde turist sayısının rekorlar kırarak devam edeceğine inancımız tam. Burada yalnızca İngiltere değil, Avrupa'dan turist aldığımız ülkelerin de stantları var. Diğer ülkelerle de görüşmeler yapılıyor. Edindiğimiz izlenim görüşmelerin son derece olumlu geçtiği yönünde." şeklinde konuştu.

- 182 ülke katıldı, 50 binden fazla ziyaretçi ağırlandı

Bağlıkaya, Türkiye için büyük önem taşıyan İngiltere pazarında sektör temsilcileriyle ve CNN International'ın ünlü ekonomi ve iş dünyası editörü Richard Austin Quest ile de görüştü. Quest'i Türkiye'ye davet eden Bağlıkaya, ünlü gazetecinin daveti kabul ettiğini ve yakın zamanda ülkemize geleceğini söyledi. Bağlıkaya, Londra ziyareti kapsamında Avrupa Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği (ECTAA) Başkanı Pawel Niewiadomski ile de bir görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmede Avrupa seyahat pazarında yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

TÜRSAB; ITB Berlin, MITT Moskova, ATM Dubai gibi önemli uluslararası fuarların ardından WTM Londra Fuarı'na bu yıl ilk kez kendi standıyla katıldı. TÜRSAB, 5 bin turizmci ve turizm markasının stant açtığı WTM Londra'da 120 metrekarelik stantla temsil etti.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar TÜRSAB standını ziyaret etti.

Etkinliğe TURSAB adına; Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal, TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin, TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ve TÜRSAB Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı Levent Demirel katıldı.

Dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı olan WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı bu yıl 40. kez kapılarını açtı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen fuar, dünya çapında seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm profesyonellerini ağırladı.

Dünya turizminin buluşma noktası olan WTM Londra Fuarı'na bu yıl 182 ülke katıldı. Üç gün boyunca 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda 3 milyar sterlin değerinde iş hacminin oluşturulduğu tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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