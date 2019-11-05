İşte Facebook'un yeni logosu

Son dönemde veri skandalları ile gündemde olan Facebook logosunu değiştirdi. Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.

Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti.

Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı. Logo, Facebook uygulaması değil ana şirketin yeni logosu olarak gösteriliyor. Şirket, bu logoyu yakın dönemde bünyesinde bulunan Instagram ve WhatsApp içerisinde de kullanacak.