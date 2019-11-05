Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|05 Kasım 2019 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7000
|5,7010
|5,7420
|5,7430
|Avro
|6,3580
|6,3590
|6,3750
|6,3760
|Sterlin
|7,3390
|7,3760
|7,3780
|7,4150
|İsviçre Frangı
|5,7560
|5,7840
|5,7750
|5,8040
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6650
|5,7250
|5,7100
|5,7700
|Avro
|6,3100
|6,3800
|6,3350
|6,4050
|Sterlin
|7,2670
|7,4130
|7,2990
|7,4500
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