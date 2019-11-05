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Gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450 liradan işlem gördü
 05 Kasım 2019 17:24
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Gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 276,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.841 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 276,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,60 276,80 276,10 276,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.823,00 1.844,00 1.820,00 1.841,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 252,00 256,00
Lira (Tam) Ziynet 1.781,00 1.801,00 1.778,00 1.798,00
Yarım Ziynet 891,00 901,00 889,00 899,00
Çeyrek Ziynet 445,00 450,00 445,00 450,00
Anadolu Ajansı
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