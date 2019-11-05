Gün sonu altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450 liradan işlem gördü
|05 Kasım 2019 17:24
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 276,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.841 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 276,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|276,60
|276,80
|276,10
|276,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.823,00
|1.844,00
|1.820,00
|1.841,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|252,00
|256,00
|252,00
|256,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.781,00
|1.801,00
|1.778,00
|1.798,00
|Yarım Ziynet
|891,00
|901,00
|889,00
|899,00
|Çeyrek Ziynet
|445,00
|450,00
|445,00
|450,00
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