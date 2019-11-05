1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İnfaz rejimini tatminkar hale getirmek asli hedef'

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: İnfaz rejimini mahkumlar açısından daha adil ve mağdurlar açısından daha tatminkar hale getirmek asli hedeftir. Soruşturma, kovuşturma süreçlerinin ve cezaların adil olması kadar infaz rejiminin de adil olması gerekir
 05 Kasım 2019 17:32
Yazdır
'İnfaz rejimini tatminkar hale getirmek asli hedef'

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "İnfaz rejimini mahkumlar açısından daha adil ve mağdurlar açısından daha tatminkar hale getirmek asli hedeftir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Ceza Hukuku Çalışma Grubunca "Ceza İnfaz Rejimi" konulu çalıştay, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Uçum, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kurul olarak hukukun çeşitli alanlarında oluşturdukları çalışma gruplarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda Ceza Hukuku Çalışma Grubunun ikinci toplantılarının konusunu infaz rejimi olarak belirlediklerini ifade eden Uçum, toplantı gündemine ilişkin Adalet Bakanlığınca bir sunum yapılacağını, ardından katılımcıların görüş, öneri ve yaklaşımlarını aktaracaklarını belirtti.

Uçum, ceza infaz rejimi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Adil bir ceza adalet sistemine tam ulaşmak gibi bir hedefle yola çıkmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Ceza adalet sisteminin soruşturma ve kovuşturma kadar önemli bir boyutu ve aşamasının da "infaz rejimi" olduğuna dikkati çeken Uçum, "Soruşturma, kovuşturma süreçlerinin ve cezaların adil olması kadar infaz rejiminin de adil olması gerekir." diye konuştu.

Uçum, bunun için yapılması gereken hedefleri şöyle sıraladı:

"Suç ve cezada orantılılık-ölçülülük ilkelerine uygun bir infaz dengesi kurulması, topluma kazandırma amacına yönelik infaz uygulamasının geliştirilmesi ve güçlendirmesi, örneğin bu bağlamda iş yurtlarının yaygınlaştırması ve güçlendirilmesi. Mevcut kalabalıklaşma sorununu çözdükten sonra cezaevlerinin kapasitelerine uygun olarak kullanılması ve ihtiyaç oldukça kapasiteleri geliştirilerek yeni bir kalabalıklaşma sorununa imkan verilmemesi. Cezaevlerinin mekansal ve diğer yaşam koşulları açısından insancıl standartlarını her zaman geliştirme hedefiyle hareket edilmesi. Sonuç olarak, infaz rejimini mahkumlar açısından daha adil ve mağdurlar açısından daha tatminkar hale getirmek asli hedeftir."

Mehmet Uçum, bu hedeflere ulaşmak için hem düzenleyici yasama ve yürütme işlemlerine hem idari kararlara hem de proje bazlı çalışmalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın hükümet programına ve talimatına uygun olarak gerek Adalet Bakanımız ve gerekse Bakanlığımız bu alanlarda çok yoğun bir faaliyet içindedir. Hukuk Politikaları Kurulu olarak da bu faaliyetlere destek vermek bizim görevimizdir. " şeklinde konuştu.

Bu nedenle çalışmalara fikri destek sağlamak, politika oluşturulmasına katkıda bulunmak, öneri ve yaklaşımlar geliştirmek için kurul bünyesinde Ceza Hukuku Çalışma grubunun oluşturulduğunu anımsatan Uçum, yapılacak toplantının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıya Kurul Üyeleri ile yüksek yargı organlarının temsilcileri, akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oktay: Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek
05 Kasım 2019 18:44		 Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı: Eminönü balıkçıları tahliye edilecek
05 Kasım 2019 17:29
'Barış Pınarı Harekatına destek yüzde 80-85'ler seviyesinde'
05 Kasım 2019 16:51		 'Yeni bir model geliştirdik, zam geldikçe enflasyon düşüyor'
05 Kasım 2019 16:30
Bahçeli'den Arınç'a, 'KHK faciadır' tepkisi
05 Kasım 2019 14:30		 Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
05 Kasım 2019 14:19
Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı
05 Kasım 2019 14:10		 'Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı'
05 Kasım 2019 13:44
İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü kaza sayısı yüzde 26 azaldı
05 Kasım 2019 13:31		 Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
05 Kasım 2019 13:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:54 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 28. duruşma bitti18:44 - Oktay: Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek18:33 - Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü18:22 - 'Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla ıspanağı tüketebilirler'18:19 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:13 - Memurlara yersiz yapılan ödemelerin geri alınması hakkında uyuşmazlık mahkemesinden önemli karar18:04 - FETÖ sanığı eski öğretmen çifte hapis cezası17:59 - 'Geleceğin meslekleri, 2020 YKS kılavuzunda yer alacak'17:54 - Vergi ve cezalara zamlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek17:44 - Parmak izinden cinsiyet belirlenecek
17:32 - 'İnfaz rejimini tatminkar hale getirmek asli hedef'17:29 - Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı: Eminönü balıkçıları tahliye edilecek17:24 - Gün sonu altın fiyatları17:22 - 2 günde 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest kaldı17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:09 - İşte Facebook'un yeni logosu17:05 - 'Turizmde rekorlar kırmaya devam edeceğiz'17:03 - TBMM Genel Kurulu toplandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
2020 MTV fiyatları belli oldu
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 12
fetö 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 3
erkan zengin 2
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 6
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
sınavsız ikinci üniversite 5
Abdullah Çatlı 1
nazlı ılıcak'ın tahliye edilmesi 1
2020 MTV zam oranı belli oldu 4
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam