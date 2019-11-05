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Parmak izinden cinsiyet belirlenecek

Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen, 'zeki' sistemlerle olay yerinde belirlenen parmak izinin hangi parmak olduğu ve sahibinin cinsiyeti tespit edilebilecek
 05 Kasım 2019 17:44
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Parmak izinden cinsiyet belirlenecek

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve patent koordinatörü öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu danışmanlığında tamamladığı doktora tezinden üreterek, 2016'da yaptığı patent başvurusu sonuçlandı. Eyüp Burak Ceyhan, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca incelemeli patent belgesi verilen 'zeki' sistem hakkında konuştu. Ceyhan, "Bu patentin önceki patentleri olan 'Parmak İzinden Cinsiyet Tanıyan Zeki Sistem' çalışmasından en önemli farkı, olay yerinden temin edilen parmak izinin geliştirilen zeki sistem sayesinde hangi parmak olduğunun otomatik tespit edilmesidir. Ayrıca bu parmağa ait dünyada ilk defa geliştirilen yöntemle yapay zeka algoritmasının otomatik devreye girmesi sonucunda parmak izi sahibinin cinsiyetinin yüzde 97 başarı oranı ile tespit edilebilmesidir" dedi.

Eyüp Burak Ceyhan, elde edilen sistemin özellikle kriminal alanlarda, suçlu tespitinde şüpheli sayısını düşürdüğünü, böylelikle adli birimlerin zaman ve emek kaybını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

DAVA VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Geliştirilen sistemin, dava ve soruşturma süreçlerinin hızlı işlemesinde katkılar sunacağını da vurgulayan Ceyhan, "Bu zeki sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile sadece parmak izi sisteme verilerek kişinin kadın veya erkek olduğu anlaşılmaktadır. Sistem şöyle çalışıyor, olay yerinde kalan parmak izi çeşitli yöntemlerle alındıktan sonra geliştirilen sisteme aktarılıyor. Alınan parmak izinin tek veya çift merkezli olduğu görüntü işleme teknikleriyle otomatik tespit ediliyor. Kaç merkezli olduğuna göre farklı yöntemler devreye girerek, yapay zeka aracılığıyla bu parmak izinin sahibinin kadın mı, erkek mi olduğunu yüzde 97 gibi yüksek bir başarıyla tahmin ediyor. Bu sistemin emniyet, jandarma ve MİT'in kriminal birimlerinde dava ve soruşturma sürecinde hem zamanın hem de harcanan enerjinin azaltılmasını sağlayacağı düşünülüyor" diye konuştu.

TESTLERİ YAPILDI

Geliştirilen sistemin testlerinde 2 bin 520 parmak izinin kullanıldığını aktaran Eyüp Burak Ceyhan, "İşlemlerin otomatik olarak yapılması için masaüstü tabanlı, web tabanlı ve mobil tabanlı bir yazılım da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model ile parmak izinden kişinin cinsiyetini yüksek bir oranda başarıyla tahmin edebilen zeki bir sistem geliştirilmiştir" dedi.

DHA
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