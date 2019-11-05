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'Geleceğin meslekleri, 2020 YKS kılavuzunda yer alacak'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Geleceğin mesleklerine ilişkin yeni programları 2020 YKS tercih sisteminde kurgulayacağız. Bazı programların hayata geçirilmesi ötelenebilir ama amacımız, önümüzdeki sene geleceğin meslekleri programlarının açılmış olması
 05 Kasım 2019 17:59
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'Geleceğin meslekleri, 2020 YKS kılavuzunda yer alacak'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin mesleklerine ilişkin yeni programların 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda yer alacağını bildirdi.

Saraç, YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği" Kongresi'nin açılış töreninin ardından, bir grup basın mensubuyla ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl geleceğin mesleklerine ilişkin bazı programlara öğrenci yerleştirildiğini belirten Saraç, bu uygulamaya ilişkin geniş kapsamlı bir adımın atılması için kongre düzenlediklerini hatırlattı.

Kongrede, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal bilimler" alanlarında geleceğin mesleklerine ilişkin çalıştaylar düzenlendiğini vurgulayan Saraç, çalıştaylara akademisyenler, rektörler ve başarılı özel sektör temsilcilerinin katıldığını aktardı.

Çalıştaydan çıkan önerilerin yükseköğretim sistemine hangi düzeyde alınacağının ayrı bir akademik çalışma gerektirdiğine işaret eden Saraç, bu programların sisteme lisans, ön lisans, lisans üstü ya da mevcut müfredatların geliştirilmesi yoluyla entegre edilebileceğini vurguladı.

Bu çalışmaların çıktılarının YÖK'e sunulacağını belirten Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreçlerimizi sonuca, çıktıya odaklı olarak kurguluyoruz. Geleceğin meslekleri de kurgulanan bir süreç. Yoksa moda tabiriyle bir PR oluşturma çabası değil. Önümüzdeki sene, çok ciddi sayıda programlarımızda revizyona gideceğiz. Birbirini tekrarlayan ancak farklı adlarla sistemde olan programa ilişkin çalışmamızı, askıya çıkardık, böylece sistemi daha sade, yalın ve yönetilebilir hale getireceğiz. Bu ve geleceğin meslekleri çalışmalarımız, sistemin uluslararasılaşmasına da katkı sağlayacak. Bu süreçler, Türkiye'deki programların yurt dışındaki programlarla eş değerliliğinin mukayesesini çok kolaylaştırarak uluslararası öğrencileri tetikleyen bir unsur olacak."

- "Gelecek yılın kontenjan planlamasına başladık"

Saraç, tüm bu çalışmalarla gelecek yılın kontenjan planlamasına şimdiden başladıklarını vurguladı.

Gelecek yıl yapılacak YKS sisteminde açıkladıkları programlar dışında yeni bir başarı sıralaması getirmeyeceklerine değinen Yekta Saraç, sınav yaklaştıkça öğrenciler açısından sürpriz niteliğinde bir değişikliğin olmaması gerektiğini kaydetti.

Saraç, "Geleceğin mesleklerini 2020 YKS tercih sisteminde kurgulayacağız. Bazı programların hayata geçirilmesi ötelenebilir ama amacımız, önümüzdeki ilk sene geleceğin meslekleri programlarının açılmış olması." diye konuştu.

Geleceğin mesleklerine ilişkin çalıştaylarda YÖK'e gelen önerilerin tümünün tüm üniversitelerde açılmasını düşünmediklerini kaydeden Saraç, "Uygun üniversitelere 'bu programları siz açabilirsiniz' diyeceğiz. Geleceğin mesleklerin bir kısmını üniversitelerin kapasitesine göre eşleştirip açıklayacağız. Süreçleri, tedricilik ve temkinlik üzerine kuracağız." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin YÖK'e kontenjan başvurularının nisan ayının ilk haftası yapıldığını anlatan Saraç, "Geleceğin meslekleri için ayrı bir süreç öngörmüyoruz. 1-1,5 ay içinde bu süreçte belli bir aşamaya geleceğiz. Temkinli yani belli programlar için pilot üniversiteler seçerek süreci ilerleteceğimiz için riski de minimize etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Liselerdeki rehberlik öğretmenlerinin geleceğin mesleklerine ilişkin yeni programları benimsemesi, içselleştirmesi ve sonra öğrencilere nakletmesi gerektiğine işaret eden Saraç, "Bu hususta, Milli Eğitim Bakanlığı ile de bir temas içinde olmamız lazım. Geleceğin meslekleri, sistemin bütününe yansımayacağı için sarsıcı bir etkisinin de olmamasını öngörüyoruz. Bu süreci yönetebileceğimize inanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
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