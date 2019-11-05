Borsa, günü yükselişle tamamladı
|05 Kasım 2019 18:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 100.525,32 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 437,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yarın yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü PMI ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
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