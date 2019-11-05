Bahar öğretmen ve bebeğinin kahreden ölümü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmen Bahar Bayraktar (30), 7 aylık olarak dünyaya getirdiği bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince geçirdiği kalp krizi sonucu öldü
|05 Kasım 2019 18:33
|Yazdır
Arsuz Üçgüllük İlköğretim Okulu'nda görev yapan 1 çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar, hamileliğinin 7'inci ayında sancılandı. İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan genç öğretmen, erken doğum yaptı. Dünyaya getirdiği bebeği ise 2 saat sonra hayatını kaybetti.
Ameliyattan sonra kendine gelen genç kadın, dünyaya getirdiği ikinci bebeğinin yaşamını kaybettiğini öğrenince fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği genç öğretmen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bahar Bayraktar'ın cenazesi Arsuz'un Gözcüler Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fen bilgisi öğretmenliğinden pilotluğa uzanan serüven
04 Kasım 2019 21:46
|Öğretmene şiddete kısa filmle dikkati çektiler
04 Kasım 2019 13:00
|Bakan Ziya Selçuk, Şırnak'ta öğretmenlerle buluştu
03 Kasım 2019 17:53
|Öğretmen yarışçının hedefi dünya pistleri
03 Kasım 2019 16:33
|Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım seferberliği
03 Kasım 2019 14:47
|Bakan Selçuk, tehdit edilen öğretmeni aradı
02 Kasım 2019 22:06
|Öğretmen, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi
02 Kasım 2019 19:30
|Türkiye, tehdit edilen Seçil öğretmen için seferber oldu
02 Kasım 2019 18:49
|Kanser tedavisi gören öğretmen hayatını kaybetti
30 Ekim 2019 21:57
|Kaza geçirdiği için okula gidemeyen öğrencisine evde ders veriyor
30 Ekim 2019 10:28